موعد نزول معاش الضمان الإجتماعي المطور استعلم وشوف معاشك نزل على حسابك بالبنوك

يتسال الكثير من مستحقي معاش الضمان الإجتماعي عن موعد نزول معاشهم بحسابهم بالبنوك ورغم نزول بعض معاشات الضمان ببنك الراجحي الا أن الكثير من البنوك الأخرى لم ينزل بها معاش الضمان، ولكن صرحت الوزارة بنزول المعاش بباقى البنوك خلال ساعات من نزوله ببنك الراجحي، حيث يستفيد من معاش الضمان الاجتماعي المطور الكثير من مستحقيه من المواطنين والذي يختلف تماما عن الضمان الاجتماعي القديم في كونه يقدم معاش الضمان للمستحقين وفقًا لمجموعة من الشروط بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، وهذا بهدف تحقيق الاستقلال المادي للمستفيدين وحصولهم على إمكانيات الحياة الأساسية، وهو مانوضحه بداخل المقال من شروط خاصة بالضمان الاجتماعي المطور الجديد وكما نوضح بالمقال كيفية الاستعلام عن إيداع المعاش بحسابات المستفيدين بالبنوك.

الشروط الواجب توافرها للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور:

للحصول على معاش الضمان المطور الجديد يجب ان يتوفر في المستفيد عدة شروط اهمها مايلي:

يجب على الشخص المتقدم أن يكون سعودي الجنسية من الأصل.

ضرورة أن يكون الشخص المستفيد مقيم بشكل دائم على أرض المملكة العربية السعودية

عدم وجود ممتلكات ذات قيمة مرتفعة لدى المستفيد.

ألا يكون الشخص المستفيد يسكن في واحد من بيوت الدولة للإيواء.

من الضروري أن تكون ممتلكات الشخص المتقدم تحتوي على الشروط الخاصة بلائحة الضوابط والأحكام الخاصة بالبرنامج

يشترط فى المستفيد للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ان لا يكون الراتب الشهري أو دخل المستفيد يزيد عن الحد المانع لحصوله على مبلغ الضمان المطور.

يشترط فى المستفيد للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ان تتوفر مختلف الشروط التي تتعلق بالصحة والتعليم في توظيف المؤهلين بالأسرة.

طريقة الاستعلام على معاش الضمان الاجتماعي الجديد:

للاستعلام عن ايداع معاشك بحسابك بالبنوك يجب اتباع الخطوات التالية: