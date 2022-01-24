خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية 1443 مع عودة المدارس وطريقة دخول الحصص

يبحث عدد كبير جداً من أولياء الأمور و الطلاب والطالبات السعوديين عن طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية لمتابعة الدروس و المناهج التعليمية الخاصة بأبنائهم لمعرفة آخر التطورات التعليمية، ومنذ أن أعلنت وزارة التعليم السعودية عن عودة المدارس مرة أخرى لبدء الفصل الدراسي بدءا من يوم الأحد الموافق 20 جمادى الآخر 1443 وأصبح الجميع يبحث عن طريقة تسجيل الدخول إلى المنصة التعليمية حيث تعد هذه المنصة من أهم الخدمات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لتطوير منظومة التعليم و تسهيل على أولياء الأمور متابعة الحركة التعليمية لأبنائهم كما ساعدت الطلاب في تقديم فرص لتلقي العلم عن بعد.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية السعودية

تقدم منصة مدرستي التعليمية السعودية العديد من الخدمات التعليمية التي تساعد كافة الأبناء والطلاب لتلقي العلم، حيث تم إطلاق المنصة بعد إنتشار جائحة كورونا أطلقت وزارة التربية والتعليم هذه المنصة لكى يتم من خلالها التعليم عن بعد، ومع عودة حضور المدارس بدأ الجميع يتساءل عن طريقة التسجيل في المنصة، خطوات التسجيل هي:

اولًا قم بالدخول إلى موقع منصة مدرستي التعليمية.

سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية للمنصة قم بالنقر على تسجيل الدخول.

قم بتحديد نوع المستخدم ولي أمر، طالب، معلم.

بعد ذلك قم بتسجيل بياناتك من اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم النقر على تسجيل الدخول.

هكذا سيتم تسجيل دخولك إلى منصة مدرستي التعليمية السعودية.

طريقة الدخول إلى الحصص على منصة مدرستي التعليمية

بدء الجميع بالبحث عن طريقة الدخول إلى الحصص الدراسية من خلال منصة مدرستي التعليمية للطلاب، وطريقة الدخول هي: