نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حساب المعاش التقاعدي للعسكريين وألية الإستعلام عن الراتب وموعد نزوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من العسكريين يتساءلون عن كيفية حساب راتب المعاش التقاعدي ومن خلال حسبة بسيطة سوف نوضح بالمقال كيفية حساب راتب المعاش التقاعدي للعسكريين وكذلك نوضح كيفية الإستعلام عن نزول الراتب بحسابات المستفيدين بالبنوك ام لا، وعن موعد نزول راتب المعاش التقاعدي للعسكريين فكما هو معروف فإن موعد نزول راتب التقاعد للعسكريين يكون يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من كل شهر ميلادي ما لم تكن هناك عطلة رسمية ويمكن للمستفيد من راتب التقاعد أن يتأكد من نزول الراتب في حسابه البنكي بالاستعلام عبر الهاتف، ولم يبقي إلا يومين فقط على موعد نزول راتب التقاعد للعسكريين حيث يتم دفع المبالغ في حسابات المواطنين البنكية يوم الخامس والعشرين من الشهر الميلادي ويمكن للمستفيدين مراجعة حساباتهم البنكية والتأكد من وصول الراتب عليها، ويمكن لجميع المواطنين المستفيدين من راتب التقاعد الاستعلام عنه والتأكد أنه وصل لحساباتهم البنكية دون الحاجة لزيارة فرع البنك من خلال هاتفك وبالخطوات الموجودة بالمقال.

كيفية حساب المعاش التقاعدي للعسكريين:

من الجدير بالذكر ان عملية حساب معاش التقاعد للعسكريين عملية بسيطة جدا ولمعرفة كيفية حساب المعاش التقاعدي فقد وضع نظام التقاعد العسكري طرقة حساب راتب التقاعد للأفراد والجنود، والتي تحسب بعدد السنوات التي مضاها العسكري في الخدمة النظامية، والتي لا بد أن تتجاوز ال35 سنة لكي يحصل على معاش كامل، كما أن سنوات التمديد يستحق عليها الشخص معاشا يساوي راتب أخر رتبة أتم عندها سن المعاش، وإذا تجاوزت التمديدات النظامية ال35 عام يحتسب معاش يساوي الراتب الأساسي لأخر تمديد، كما تقوم المؤسسة العامة باسترجاع قيمة ال9% التي كانت تخصم من الراتب خلال فترة التمديد الغير النظامية، كما يتم تسوية المعاش كالأتي:

35 × 12 = 420

المعاش التقاعدي المستحق = الراتب الأساسي × مدة الخدمة بالشهر ÷ 420

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد للعسكريين:

يمكن الاستعلام عن معاش التقاعد للعسكريين بنزوله على حسابات مستحقيه دون الذهاب الى فرع البنك من خلال عدة خطوات اهمها مايلي: