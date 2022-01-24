نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الدعم السكني لشهر يناير 2022 وهل تم وضع دعم الإسكان في حسابات المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الناس ينتظرون موعد نزول الدعم السكني لشهر يناير 2022 في المملكة العربية السعودية، حيث ان هذا البرنامج يقوم بتوفير وتمكين الأسر من الحصول على دعم مالي يساعدهم في امتلاك منزل خاص بهم على أرض الوطن، وبالتالي يجب معرفة ما هو الموعد المحدد لنزول هذا الدعم لأشخاص المستفيدين من البرنامج السكني في ذلك الشهر، وهذا من الأهداف التي تسعى رؤية المملكة لتحقيقها.

موعد نزول الدعم السكني لشهر يناير 2022

حيث أن قامت هيئة الوحدات العقارية بالإعلانات عن أنها وضعت الإيداع الخاص بالدعم في حسابات المواطنين وبالتالي هذا يساعد على حل المشكلات التي توجد عند المواطنين السعوديين، كما أنه يصادف ذلك اليوم الوطني السعودي الذي يعد إجازة رسمية يتم منحها لجميع المواطنين في القطاعات العامة والخاصة، ومن الجدير ذكره أن موعد نزول دعم سكني لشهر يناير هو اليوم الرابع والعشرين من الشهر.

شروط الحصول على الدعم السكني

شروط هذا الدعم لا بد من توافرها لكي يتم الاستفادة بشكل أكبر من الدعم، ومن أهم الشروط التي توجد في هذا الدعم هي:

ضرورة أن يكون رب الأسر المتقدم للحصول على الدعم ويعيش داخل الأراضي السعودية.

يجب أن يكون الشخص المستفيد مالك لمنزل لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ تقديم الطلب.

ينبغي أن يكون الشخص سعودي الجنسية.

لا بد من أن يتجاوز عمره 24 عام.

رقم الدعم السكني للتواصل

يتواجد عدد من الطرق الخاصة بالتواصل مع الدعم السكني الذي يتم منحة للمواطنين عن طريق هذه الطرق:

الرقم الموحد: 199090.

موقع سكني: الموقع الرسمي الذي يتم من خلاله تقديم الدعم للأسر والأفراد.

خدمة المستفيدين: هي خدمة يتم التواصل معها عبر الإنترنت من خلال موقع تويتر الإلكتروني.

وقامت وزارة التنمية الاجتماعية بالإعلانات عن وجود وأهمية العمل على توفير دعم سكني للأفراد المواطنين، لكي تمكنوا من أن يحصلوا على مسكن لهم دون الحاجة إلى اللجوء للقروض البنكية، لذلك قامت بالاشتراك مع وزارة الإسكان في تقديم دعم مالي بشكل شهري، وبذلك أوضحنا موعد نزول الدعم السكني لشهر يناير 2022 وأجبنا على سؤال هل تم وضع دعم الإسكان في حسابات المستفيدين أم لا.