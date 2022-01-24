عاجل || أخر الأخبار التي تدور حول موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير 2022

في ظل وجود جميع الخدمات التي في المملكة العربية السعودية، وهذا بهدف توفير حياة كريمة لهم قد بحث الكثير عن موعد صرف دعم سكني لشهر يناير، وهذا لأن تلك الخدمة السكنية التي توفرها المملكة العربية السعودية للأسر محدودة الدخل والفقيرة، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير 2022

تساءل الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية المستفيدين من دعم سكني عن موعد صرف دعم سكني لشهر يناير، ولقد أعلنت حكومة الإسكان السعودية عن موعد صرف الدعم يوم 24 من كل شهر ميلادي، وأن يكون موعد دعم هذا الشهر يوم الاثنين المرافق 21 جمادى الآخر من عام 1443 هجري، ولقد كانت تحرص وزارة الإسكان الزراعي على تحديد اليوم الذي يخص الصرف السكني في يوم محدد، وهذا من أجل أن يتعارض موعد الصرف مع مواعيد الصرف الأخرى، ونستنج من هذا أن تتم تلك التجمعات على المصاريف الآلية لسحب الدعم، ولقد أكدت الوزارة على موعد الصرف يكون قبل يوم من صرفه.

تكون تلك المساعدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية من أجل المساعدة السكنية بالنسبة للمواطنين السعوديين الذين لا يمتلكون منازل أو بناء منزل يكون خاص بهم، وهذا ما يجعل هذا البرنامج من أهم البرامج التي تخص المساعدة المالية، والتي تساعد في القضاء على بعض المشكلات الفعلية.

رابط التسجيل في الدعم السكني السعودي

إن رابط الذي يخص الاستفادة من الدعم السكني الذي توفره وزارة الإسكان لا بد أن تكون فيه الشروط التي تحددها الوزارة، وأيضًا يجب أن يكون هنالك تسجيل عن طريق منصة سكني، وتتمثل تلك الخطوات في النقاط التالية: