نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي تنزل الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي المطور؟ الموارد البشرية توضح في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي المطور، هو ما يبحث عنه الكثيرين من المواطنين المسجلين في حملة الضمان المحدث فبعد صرف المبالغ المالية للدفعة الأولي من منظومة الضمان، تأكد المسجلين أن الموارد البشرية تسير علي خطي صحيحة، حيث أشارت الوزارة إلى أنها تضع كل ما تم قبول بعض المتقدمين من الدفعة الثانية، وتستعد لفحص طلبات المتقدمين من نفس الدفعة حتي يتم إرسال رسائل للاستحقاق، وأما عن موعد إرسال الرسائل وإعلان الدفعة الثانية لصرف الدعم سنذودكم به في السطور التالية.

متي تنزل الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي المطور

بحسب أعلان وزارة الموارد البشرية عن الدفعة الثانية فقد ورد ألينا من مصادر انه تم قبول بعض المتقدمين بينما، تم رفض بعض طلبات الاستحقاق لدعم الدفعة الثانية، وانه خلال فترة وجيزة أقصاها أسبوع سيتم إرسال رسائل التأهيل واستحقاق الدعم، أما عن موعد صرف الدعم للمؤهلين فلن تصرح الموارد البشرية؛ ولكن من المتضح أن الدفعة الثانية سوف تسير تفاصيلها مثل الدفعة الأولي فيجب علي المواطنين الانتظار حتي إعلان الموارد عن موعد محدد للصرف، ونوهت الوزارة أنها تسمح للمواطنين ممن تم رفض طلب قبوله من تقديم اعتراض بحد اقصي 30 يوم من تلقى رسالة الرفض.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

تم إنشاء الرابط الخاص بمنصة الدعم والحماية المدنية، والتي من خلالها يتم تقديم طلب من المواطنين للحصول على رتب الضمان ، وسنقدم لكم خطوات توضيحية حول كيفية التسجيل:

قم بالتوجه إلي الموقع الإلكتروني لدائرة الموارد البشرية “منصة الدعم والحماية “.

سجل الإيرادات بسلاسة وسجل بياناتك بشكل صحيح دون أي تغييرات.

سجل بياناتك الشخصية وعدد الأفراد والتأكد من صحة المعلومات.

أدخل رقم الهوية الوطنية.

تحقق من جميع البيانات المدخلة.

انقر فوق أيقونة الموافقة بعد التأكد من صحة المعلومات.

تقديم الاعتراض على الدفعات المرفوضة بالضمان

كشفت وزارة الموارد البشرية عن آلية لتقديم اعتراض على الدفعات المرفوضة من التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور،

وقد قال حساب خدمة العملاء الرسمي بوزارة الموارد البشرية بتويتر إنه يجب عليك التوجه إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية لتقديم اعتراض أو شكوى في حالة وجود ضغط علي البوابة، وكذلك يمكن تقديم الاعتراض إلكترونياً من خلال التالي:

الولوج إلي رابط منصة الدعم والحماية.

الوصول إلى الملف الشخصي للمتقدم.

قدم المعلومات والبيانات الرسمية وقيمة الدخل الشهري للأسرة.

سيتم فحص الاعتراض من قبل اللجنة المسؤولة.

سيتم إبلاغك بالنتيجة.

وبذلك انتهينا من كافة التفاصيل المتعلقة بموعد صرف الدفعة الثانية للضمان الاجتماعي المطور، وفي حالة ورود أي معلومات جديدة سيتم إدراجها إلي المقال.