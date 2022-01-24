رابط حاسبة معاش الضمان الاجتماعي والشروط اللازمة للحاسبة 1443

في ظل التطورات القائمة على الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية و التعديلات الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي الذي يخدم الكثيرين من أبناء الوطن ويقدم لهم المساعدات اللازمة استطاعت وزارة التنمية الإجتماعية تغيير طريقة معرفة قيمة المعاش للمستفيدين، كما يوفر الضمان الإجتماعي جميع الخدمات المتاحة من خلاله عبر المواقع الإلكترونية توفيراً للوقت والجهد المستهلكين من المواطنين للذهاب للمؤسسات المختصة.

الشروط اللازمة لحاسبة الضمان الاجتماعي الجديد

يعتمد الضمان الإجتماعي في تحديد قيمة المعاش المستحق للمستفيدين حسب عدد أفراد الأسرة طبقاً للوائح قانون الضمان الاجتماعي، من جانب آخر قد صرحت الوزارة عن الشروط المؤثرة على قيمة مبلغ المعاش المستحق وهي:

تحديد مجمل قيمة الدخل الشهري الذي تحصل عليه الأسرة.

في حالة وجود ممتلكات لأحد أفراد الأسرة تحديد قيمتها.

كما يؤثر عدد أفراد الأسرة في تحديد قيمة المعاش المستحق من الضمان.

الطريقة المتبعة في حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

يتمكن مستفيدي الضمان الإجتماعي من معرفة حاسبة راتب الضمان الإجتماعي المطور من خلال النقاط الآتية:

تحديد قيمة الدخل المكتسب للأسرة الخاص بجميع الأفراد.

يخصم الضمان الإجتماعي نصف قيمة الدخل الشهري للمتقدم.

ثم يضيف الضمان الإجتماعي نصف قيمة الراتب إلى قيمة الدعم المقدم من الدولة، ولكن يستثني الضمان الأفراد من ذوي الإحتياجات الخاصة والمستحقين من برامج المساندة.

ثم يتم عمل مقارنة بين الحد الأدني وبين قيمة المبلغ المحتسب من نصف الراتب مضافاً إليه قيمة المعاش.

تتم هذه الخطوات وفقاً لتعليمات وزارة التنمية الإجتماعية حول احتسابها قيمة المبلغ المقدم للشخص العائل هى 1100 ريال سعودية، بينما قيمة الراتب المقدم لكل أفراد الأسرة هو 550 ريال سعودي.

الحد المانع للإستفادة من راتب الضمان الإجتماعي المطور

يتم تطبيق إجراءات قيمة الحد المانع من راتب الضمان الاجتماعي على كافة الفئات المستفيدة من الضمان مثل المتقاعدين والغير متقاعدين وكذلك المتزوجة والمطلقة كما سنوضح عبر النقاط الآتية: