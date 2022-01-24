نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا أعرف”.. موعد نزول الدعم السكني يناير 2022 في حسابات المستفيدين ورابط الاستعلام برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ موعد نزول الدعم السكني يناير 2022 في الاستحواذ على تفكير قطاع كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، والخاصة المستفيدين من مبادرات سكني والتي يتم تقديمها من خلال الحكومة السعودية، وذلك بهدف إضافة الدعم السكني لعدد كبير من الفئات على مستوى كل أرجاء المملكة العربية السعودية، ولهذا فقد شهد صباح اليوم موجة من التساؤلات من قبل المواطنين حول طريقة الاستعلام عن دعم سكني برقم الهوية الوطنية.

موعد نزول الدعم السكني يناير 2022

قالت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، بإن بداية نزول دعم سكني من خلالها سيكون مع ساعات الصباح الأولى ليوم الاثنين الموافق 24 يناير الجاري والموافق 21 من شهر جمادي الاول لسنة 1443، وهذا وفقًا لعدد من الشروط والضوابط التي تم وضعها من خلال الجهات المسؤولة في الوزارة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف محافظات المملكة خلال هذه الفترة، مشيرة إلى كون عملية الاستعلام عن توقيت نزول الدعم في حسابات المستفيدين سيكون متاحًا من خلال الموقع الخاص بمبادرة سكني عبر شبكة الإنترنت أو عبر التواصل مع الرقم الساخن.

رابط استعلام نزول الدعم السكني يناير 2022

اجتاحت التساؤلات حول طريقة الاستعلام عن نزول دعم سكني مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وهو ما جعل وزارة الإسكان تقوم عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي بالرد عن تلك التساؤلات وتوضيح الخطوات التي يجب القيام بها من أجل معرفة ما إذا كان قد تم بدء صرف الدعم وإيداعه في حسابات المستفيدين أم لا.

وقد جاءت خطوات الاستعلام عن نزول الدعم السكني يناير 2022 على هذا النحو التالي:

توجه مباشرة نحم موقع مبادرة سكني عبر شبكة الإنترنت: “من هنا“.

سجل دخولك من خلال البيانات الرسمية.

اضغط على استعلام مواعيد صرف دعم مبادرة سكني واختر شهر يناير 2022.

انتظر قليلًا لحين ظهور المعلومات والبيانات المطلوبة.

متى ينزل الدعم السكني 1443

قالت وزارة الإسكان في المملكة السعودية بإن نزول الدعم السكني للمواطنين بمختلف محافظات المملكة مرتبطة بمواعيد محددة من قبل الجهات المختصة، ولكن خلال الفترة الحالية سيكون يوم 24 يناير الموافق الاثنين 21 جمادي الأول هو الموعد الخاص بصرف وإيداع مبالغ الدعم السكني في حسابات المواطنين المستفيدين منه على مستوى جميع المناطق والأنحاء