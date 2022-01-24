نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الأسبوع 23 وليفربول يلاحق مانشيستر سيتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الأسبوع 23 على محرك البحث الشهير “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي، ومما لاشك فيه أن الدوري الإنجليزي يُعد حالياً أقوى دورى في العالم وازدادت معدلات متابعته خاصة في دول العالم العربي خاصة مصر والسعودية بسبب وجود لاعبين عرب في صفوف أنديته، وقد ساهم في هذا وجود العديد من اللاعبين العرب في صفوف أندية الدوري أبرزهم الفرعون المصري محمد صلاح الذي يُعد حالياً أحد أبرز لاعبي العالم، ونحب أن نوضح لكم آخر أخبار الدوري 2021-2022م، فقد ظل مانشيستر سيتي على الصدارة بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه نادي ليفربول حيث حصل نادي مانسيستر سيتي على 57 نقطة من 23 مباراة بينما حصل نادي ليفربول على 48 نقطة من 22 مباراة، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نوضح لكم ترتيب الدوري الإنجليزي بعد إنتهاء الأسبوع 23 قي ظل اهتمامنا بأخبار الدوريات العالمية، فتابعونا.

ترتيب الدوري الإنجليزي

من الجدير بالذكر أن مباراة نادي ساوثهامبتون مع نادي مانشيستر سيتي قد انتهت بالتعادل الإبجابي 1/1 ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري مما أدى إلى تعثر مانشيستر سيتي في الجصول على الثلاث نقاط ليفرض سيطرته أكثر على تصدر الدوري، وبينما يلاحقه نادي ليفربول نوضح لكم جدول بترتيب فرق الدوري الإنجليزي بعد إنتهاء الجولة 23 مساء أمس الأحد كالتالي:

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 23 18 3 2 15 14:55 41 57 2 ليفربول 22 14 6 2 16 19:58 39 48 3 تشيلسي 24 13 8 3 14 18:48 30 47 4 مانشستر يونايتد 22 11 5 6 16 30:36 6 38 5 وست هام يونايتد 23 11 4 8 15 31:41 10 37 6 آرسنال 21 11 3 7 17 25:33 8 36 7 توتنهام هوتسبير 20 11 3 6 18 24:26 2 36 8 وولفرهامبتون 21 10 4 7 17 16:19 3 34 9 برايتون 22 6 12 4 16 23:23 0 30 10 ليستر سيتي 20 7 5 8 18 37:34 -3 26 11 أستون فيلا 21 8 2 11 17 32:28 -4 26 12 ساوثهامتون 22 5 10 7 16 34:26 -8 25 13 كريستال بالاس 22 5 9 8 16 34:31 -3 24 14 برينتفورد 23 6 5 12 15 38:26 -12 23 15 ليدز يونايتد 21 5 7 9 17 40:24 -16 22 16 إيفرتون 20 5 4 11 18 35:24 -11 19 17 نورويتش سيتي 22 4 4 14 16 45:13 -32 16 18 نيوكاسل يونايتد 21 2 9 10 17 43:21 -22 15 19 واتفورد 20 4 2 14 18 40:23 -17 14 20 بيرنلي 18 1 9 8 20 27:16 -11 12

ليفربول يلاحق مانشيستر سيتي

يلاحق نادي ليفربول نادي مانشستر سيتى بعد فوزه على نادي كريستال بنتيجة 3-1 مساء أمس ليعزز رصيده بثلاث نقاط ليقلص الفارق بينه وبين متصدر الدوري مانشيستر سيتي إلى 9 نقاط فقط حيث يحتل مانشيستر سيتي صدارة الدوري برصيد 57 نقطة ويأتي ليفربول في الوصافة برصيد 48 نقطة، ومن الجدير بالذكر أن الملايين من جمهور كرة القدم العربي يتابع اخبار نادي ليفربول بسبب وجود النجم المصري محمد صلاح في صفوف الفريق.

وفي نهاية مقالنا نرجو أن نكون وضحنا كافة التفاصيل والمعلومات التي تبحثون عنها بشأن جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، ولأي سؤال بخص هذا الموضوع يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات وسوف نجيب عليكم خلال ساعات قليلة على الفور