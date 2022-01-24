نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف الدعم السكني لشهر يناير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية خدمة الدعم للمواطنين عبر برنامج أطلقته بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية في 2017 ، ويهدف هذا البرنامج المعروف باسم الدعم السكني إلي تخصيص 280 ألف منتج سكني في كافة ارجاء المملكة للمواطنين ، والمخطط أن يكون عدد 120 ألف وحدة من أصل الـ 280 ألف في طور الجاهزة أو تحت الإنشاء ، وعدد 75 ألف قطعة أرض سكنية للتوزيع ، ويتم إصدار 85 ألف رقم جديد لصندوق التنمية العقارية اعتباراً من فبراير 2017 م ، وقام الصندوق بتخصيص أكثر من 300 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة عام 2018 ، وتم توزيعهم كالآتي 125 ألف وحدة سكنية، و75 ألف قطعة أرض مجانية مخصصة لإنشاء وحدات سكنية ، وعدد 100 ألف تمويل طلب سكني مدعوم الأرباح ، ومن خلال مقالنا اليوم عن موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير 2022 ، نتعرف علي متي ينزل الدعم السكني وطرق التواصل مع برنامج سكني وبعض تعريفات الدعم وشروط الحصول عليه ، ويمكنكم التعرف علي طريقة تقديم طلب التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين عبر موقعنا ثقفني.

موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير 2022

يتم صرف الدعم السكني للمستحقين المستوية طلباتهم الشروط لشهر يناير 2022 اليوم الإثنين 21-06-1443هـ الموافق 2022-01-24 م وفق الشروط التالية :

استيفاء الشروط الخاصة بعدد أفراد الأسرة.

يشترط أن يكون سن المتقدم للاستحقاق فوق 25 عام.

عدم امتلاك طالب الدعم لأي مسكن مناسب وفق شروط الوزارة.

يجب أن يكون المتقدم لطلب الدعم سعودي الجنسية.

أن يكون الدخل الشهري ضمن النطاق المستحق للدعم.

ويتم حساب الدخل الشهري الذي يتم حسابه في الدعم كالآتي : الراتب الأساسي + بدل السكن فقط ، ويخصم منه التأمينات الاجتماعية.

أما عدد أفراد الاُسرة يشمل الزوج والزوجة وعدد الأبناء. مثال: أحمد متزوج ولديه طفلان، يصبح عدد أفراد الأُسرة 4 أفراد.

يكون موعد نزول الدعم السكني لشهر كانون الثاني جمادى الأخر و موعد نزول الدعم السكني شهر يناير أيام 24 ، 23 من الشهر.

طرق التواصل مع صندوق الدعم السكني

في حال ما كان لديكم أي استفسارات أو شكوي بخصوص الدعم السكني ، أو ضوابط صرف الدعم السكني الجديد ، يمكنكم التواصل عبر إحدى القنوات التالية :

وزارة الإسكان: عبر الرقم الموحد 199090.

صندوق التنمية العقارية : عبر الرقم الموحد 920033321.

أو موقع الصندوق أو رفع الشكوى ومتابعتها عن طريق فرع الصندوق.

كما يمكنك مخاطبة لجنة التظلمات أو رفع تظلم لمعالي وزير الإسكان عبر تقديم خطاب لأقرب فرع لديك لوزارة الإسكان عبر إحدى الفروع الموضحة في الرابط التالي.

ويمكن متابعة حسابات المستفيدين اليوم 24 للحصول علي الدعم السكني والعقاري لهذا الشهر يناير 2022.

معلومات عن الدعم السكني

يمكن للقارئ التعرف علي بعض المعلومات بخصوص الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان السعودية عبر هذه الفقرة :

تقوم وزارة الإسكان عبر برنامج الإسكان التنموي بتخصيص منتجات سكنية تتناسب مع أصحاب الدخل المحدود ومعدومي الدخل.

الاسر الأشد حاجة من منظور وزارة الإسكان : هي الأُسر التي تدخل في تصنيفات الدخول تحت الدخل المنخفض، حيث تختلف باختلاف عدد أفراد الأُسرة.

على سبيل المثال أسرة مكونة من 6 أفراد ودخلها 8,000 ريال تعتبر أشد حاجة من أسرة عدد أفرادها ٤ ودخلها 6,000 ريال.

يكون التمويل ضمن مبادرة الدعم السكني من البنوك وشركات التمويل المشاركة فقط.

بالنسبة للدعم علي شكل أراضي ، تختلف مساحات الأراضي حسب المشروع القائم من 500 م2 قد تصل إلى 800 م2.

ومن خلال صفحة الأسئلة علي منصة الدعم السكني يمكنكم التعرف علي شروط الدعم السكني للعسكريين وضوابط استحقاق الدعم السكني للمطلقات.

ويجب متابعة اخبار المنصة لمعرفة متى ينزل الدعم السكني أو موعد الدعم السكني.