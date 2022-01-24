حاسبة مكافأة نهاية الخدمة بمكتب العمل السعودي

حاسبة مكافأة نهاية الخدمة، حيث تعمل خدمة حاسبة نهاية الخدمة التي يوفرها مكتب العمل السعودي، علي تقديم المساعدة للموظفين بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن معرفة الطريقة المعتمدة التي من خلالها يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بكل موظف علي حده، حيث يتم يعمل نظام العمل السعودي علي اعتماد طريقة محددة من أجل حساب مكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين بجميع الدوائر الحكومية والخاصة، علي أن يتم حساب المكافأة وفق المعايير التي يحددها نظام العمل السعودي لمستحقات نهاية خدمتهم، وفيما يلي سوف نوفر لكم حاسبة مستحقات نهاية الخدمة بمكتب العمل السعودي.

حاسبة مستحقات نهاية الخدمة بمكتب العمل

تعد مكافأة نهاية الخدمة هي أحد المكافآت الأساسية لنظام العمل في المملكة العربية السعودية، حيث تعد من حقوق كل عامل سواء كان سعودي الجنسية أو من المقيمين العاملين بالمملكة، حيث يقوم صاحب العمل بمنح المكافأة للعامل عند انتهاء العقد الخاص للعمل، وفيما يلي طريقة استخدام حاسبة نهاية الخدمة مكتب العمل:

الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بأداء الخدمة التالي/ حاسبة مكافأة نهاية الخدمة.

بعد الدخول علي المنصة يجب تسجيل بعض البيانات حتي يتم احتساب المكافأة: يجب علي المستخدم أن يقوم بتحديد نوع العقد. تحديد الراتب الذي يحصل عليه كل شخص من جهة العمل. إدخال عدد الأشهر الخاصة بالعمل. يجب أن يتم تحديد سبب انتهاء العلاقة العمالية. تحديد مدة الخدمة “بالسنوات”. تحديد عدد الأيام في حالة معرفتها جيداً.

وأخيراً يتم الضغط علي تبويب “احسب =”.

لتقوم المنصة بإجراء حساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل بشكل أونلاين سريع، وذلك وفق عدد السنوات الفعلية التي تخص العمل لكل شخص.

مستحقات نهاية الخدمة بقانون العمل

قانون العمل السعودي قد حدد بعضاً من الإجراءات والمعايير التي تخص صرف مستحقات نهاية الخدمة للمواطنين، حيث يتم صرفها بعد نهاية العامل لفترة العمل القانونية أو عند تقديم الاستقالة، مع العمل علي مراعاة ما يلي: