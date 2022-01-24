نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “NOW”.. استعلم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 رابط مباشر موقع وزارة الموارد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرين داخل المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، وذلك رغبةً في التعرف على الـموعد الخاص بالصـرف، حيث بدأ بالفعل استقبال الطلبات منذ ديسمبر الماضي، فهو معاش مُقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تُساهم في تقديم يد العون لجميع المواطنين السعوديين، لذا سوف نتطرق بحديثنا اليوم عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

موعد صـرف الضـمان الاجتماعي المطور يكون بعد شهر من التسجيل، حيث من قام بالتقديم عليه في شهر ديسمبر فسوف يحصل عليه في شهر يناير الجاري، حيث أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة جميع المواطنين المحتاجين ولتلبية جميع احتياجاتهم الأساسية أيضًا، فهذه المبادرة أيضًا من ضمن رؤية المملكة 2030.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتساءل الكثيرين في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل عبر الضمان رغبةً في الحصول على معاش الضمان لتلبية الاحتياجات الخاصة بأبنائهم وأسرتهم بأكملها، وجاءت الخطوات الخاصة بالتسجيل على النحو التالي:

الانتقال بشكل مباشر إلى بوابة الضمان المطور الجديد.

قم بالنقر على تسجيل جديد ثم أكتب رقم الهوية.

أدخل كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

أكتب رقم الجوال ثم قم بالموافقة على الإقرار.

أدخل رمز التفعيل ثم أنقر على توثيق ثم سجل دخول.

استكمل جميع البيانات في الملف ثم أنقر على خانة التقديم.

قيمة معاش الضمان

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي لم تُحدد مبلغ الضمان الاجتماعي، حيث يتساءل الكثيرين عن المبلغ المستحق الخاصة بمعاش الضمان الجديد، ولكن القيمة تُحدد على النحو التالي وهو تُحدد القيمة على حسب الفرق بين الدخل المحتسب أو الأسر والحد الأدنى للمعاش، وأن الحد الأدنى للمعاش يبلغ 1100 ريال سعودي لرب الأسرة ويبلغ 550 للفرد.

رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa

يُمكنك الانتقال مباشرة إلى رابط الضمان المطور الجديد لكي يتم الاستفسار أو الاستعلام عن مبلغ الاستحقاق وموعده، لذا لابد من التوجه إلى الموقع الرسمي واتباع التعليمات السابق ذكرها.

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور وذكرنا لكم كافة التفاصيل التي تخص الضمان.