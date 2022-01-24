رابط استعلام خدمات مكتب العمل للمواطن والوافد

خدمات مكتب العمل، حيث توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال موقعها الإلكتروني الكثير من الخدمات الإلكترونية الهامة للعديد من مواطني المملكة العربية السعودية وكذلك للوافدين علي أراضيها، فهناك الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يمكن أن يتم الحصول عليها وتنفيذها وإنهاء هذه المعاملات من خلال خدمات وزارة العمل الإلكترونية، التي توفرها لجميع المواطنين مجاناً لتسهيل الخدمات علي المواطنين ولتنفيذ التحويل الرقمي لجميع خدمات المواطنين حتي عام 2030، ويتم الاستعلام بمنصة وزارة العمل لأي خدمة إلكترونية من خلال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاصة بكل شخص أو من خلال رقم الطلب، وسوف نوضح لكم آلية الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

خدمات مكتب العمل الإلكترونية

مكتب العمل السعودي يقدم الخدمات الاستعلامية لجميع للمواطنين والمغتربين في المملكة العربية السعودية، وتتنوع المعاملات وفق استعلام كل شخص علي حده، ومن استعلامات وخدمات مكتب العمل ما يلي:

الاستعلام عن خدمات موظف وافد بالمملكة.

الاستعلام عن رخصة العمل.

الاستعلامات الخاصة بنقل الكفالة للعاملين الوافدين.

استعلام صلاحية الإقامة برقم الإقامة الشخصية.

خدمات موظف وافد مقيم بالمملكة.

الاستعلام عن رسوم مكتب العمل التي يجب دفعها.

خدمات نقل الكفالة ورسوم الاستعلام الخاصة بها.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية.

التعرف علي طريقة تقديم طلب لإصدار رخصة عمل.

استخراج وإصدار رقم سداد مكتب العمل.

خدمات حجز موعد بمكتب العمل السعودي.

وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تتم بشكل آلي وسريع من خلال الجوال أو أي حاسوب إلكتروني، وبدون ضياع الكثير من الوقت لأي مستعلم.

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

توفر منصة وزارة الموارد البشرية الإلكترونية خدمة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم بالخطوات الأتية: