الخطوات المتبعة لمعرفة استحقاق الضمان الإجتماعي ومعرفة شروط استحقاق الضمان

يمنح الضمان الإجتماعي العديد من البرامج المتاحة من خلاله للمواطنين من أبناء المملكة العربية السعودية الأشد احتياجاً للدعم من الأسر الفقيرة وكبار السن والمطلقات والأرامل والأسر التي لا معيل لها وغيرهم، ولكن هذا الدعم يقدم طبقاً لشروط معينة وضعتها وزارة التنمية الإجتماعية حتى يصل الدعم لمن هم يستحقونه، وقد أجرى الضمان الإجتماعي بعض التعديلات الخاصة بقانون معاش الضمان ليصبح المعاش المطور أكثر حرصاً على تقديم الحماية الإجتماعية للمواطنين.

الخطوات المتبعة لمعرفة استحقاق الضمان الإجتماعي

يتمكن المواطنين الذين يرغبون في معرفة أهليتهم لإستحقاق معاش الضمان الإجتماعي بعد تقديم طلب الحصول على دعم الضمان من الأمر إلكترونياً عن طريق الموقع الخاص بوزارة التنمية الإجتماعية وإتباع الخطوات الآتية:

أولاً الدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة التنمية الإجتماعية عبر الرابط الخاص بالوزارة.

إختيار أيقونة الاستعلام من الصفحة الرئيسية للموقع.

ثم قم بإختيار خدمات الموقع من بين الخيارات المتاحة.

قم بإدخال رقم السجل المدني الخاص بالمستعلم وكذلك رقم الضمان الإجتماعي الخاص به.

كتابة رمز التحقق الموضح بالشاشة بطريقة صحيحة.

ينتقل الموقع بالمستعلم لصفحة جديدة تتضمن البيانات المطلوب الاستعلام عنها للمستخدم.

شروط الإستحقاق للضمان الإجتماعي المطور

تقوم الجهات المختصة في الدولة بدراسة الطلبات المقدمة عبر موقع وزارة التنمية للحصول على معاش الضمان الإجتماعي طبقاً لشروط الإستحقاق وهي كالتالي: