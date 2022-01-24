رابط التسجيل في برنامج ريف وشروط القبول للمواطنين بالمملكة

التسجيل في برنامج ريف، حيث يعتبر برنامج ريف أحد البرامج الاجتماعية الهامة التي تم توفيرها من جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، حيث يتولى البرنامج تقديم مساعدات خاصة للمزارعين ولجميع الأسر الريفية المنتجة، حيث تسعي الحكومة السعودية من خلال توفير هذا البرنامج إلى رفع وتحسين كفاءة قطاع العمل الزراعي في جميع مدن المملكة، والمساعدة علي تطوير وتحسين كافة الأوضاع المعيشية لجميع الأفراد الذين يعملون من خلال ذلك المجال، وتستقبل الوزارة طلبات المواطنين الراغبين في التسجيل ولكن من خلال ضرورة توافر بعض الشروط التي قد تم تحديدها لجميع المستفيدين، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في برنامج ريف.

شروط التسجيل في برنامج ريف

تتيح وزارة البيئة والمياه والزراعة التقديم في البرنامج لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، علي أن يتم التقديم في ريف بعد قراءة شروط البرنامج التالية التي يجب توافرها في أي مستفيد، ومن شروط البرنامج ما يلي:

التقديم في البرنامج متاح للمواطنين السعوديين فقط بدون جنسيات أخري.

العمر الخاص بكل مستفيد من البرنامج يجب ألا يقل عن 21 عام.

المتقدم للبرنامج يجب ألا يكون أحد العاملين بالمهن التي يتم دعمها من برنامج ريف.

الدخل الإجمالي لأي متقدم للبرنامج يجب ألا يزيد عن 6.000 ريال سعودي.

يتطلب التقديم في البرنامج أن يكون المتقدم مقيم بأحد المناطق التي يدعمها البرنامج.

يجب عدم استفادة المتقدم للبرنامج من أي برامج تمويلية من برامج الحكومة السعودية.

يشترط للتقديم أن يكون المستفيد يمتلك وثيقة العمل الحر التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ألا يتعدى الحد الأقصى للشخص المستفيد من البرنامج خلال العام الواحد عن مبلغ 54000 ريال سعودي.

يجب تقديم طلب للتسجيل في البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج.

يشترط توافر حساب بنكي نشط لدى المستفيد.

رابط التقديم في برنامج ريف النقدي

وضحت الوزارة آلية التقديم في برنامج ريف من خلال بعض الخطوات الإلكترونية الموحدة لجميع المستفيدين، علي أن يتم التقدم بطلب للانضمام للبرنامج من خلال الخطوات الأتية: