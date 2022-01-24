نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ادخل استعلم”.. توقيت نزول مقطوعة الضمان الاجتماعي 1443 عبر رابط موقع وزارة الموارد البشرية في المقال التالي
إن ملايين المواطنين التابعين للمملكة السعودية عادة ما يبحثوا عن توقيت نزول المقطوعة التابعة للضمان الاجتماعي بعد أن انقطعت فترة كبيرة، فهناك مستفيدين كثيرين يعتمدون على الضمان الاجتماعي حتى يلبوا جميع الاحتياجات الخاصة بهم، وتعد المقطوعة من الإعانات الاجتماعية التي لا يحدد لها وقت النزول وتمنح بشكل متفاوت، أما عن صدورها فيكون بمرسوم ملكي صادر من خادم الحرمين، ولذا فإننا من خلال مقالنا هذا سنقدم لكم معلومات كاملة عن توقيت نزول مقطوعة الضمان الاجتماعي.
توقيت نزول مقطوعة الضمان الاجتماعي
إن وزارة الموارد التابعة للمملكة السعودية قد صرحت بأنه ليس هناك أي ميعاد محدد يصرف به مساعدات المقطوعة، وذلك لأنها لا تعد منحة شهريه فهي لا تصرف بشكل ثابت كل شهر، ويتم صرفها بإصدار مرسوم ملكي من حاكم المملكة السعودية، وهذه المقطوعة تعطي خلال العام مرة واحدة للأشخاص أصحاب المعاشات التابعين لنظام الضمان الاجتماعي.
وكذلك المواطنين الذين لا يمتلكوا أي دخل ثابت، وتمنح أيضاً مرة في كل عام، ويعطي مواطني المملكة الذين يحصلوا على أي دخل آخر غير الضمان الاجتماعي، وبإمكان جميع مواطني السعودية أن يقدموا على هذه المنحة بسهولة.
الشروط اللازمة لمقطوعة الضمان الاجتماعي
توجد بعض الشروط التي لابد من توافرها بالأشخاص المتقدمين ليحصلوا على منحة الضمان الاجتماعي، وإليكم الشروط وهي كالآتي:
- ضرورة كون الشخص المتقدم سعودي الجنسية ولا ينطبق هذا الشرط على أبناء السيدة السعودية التي تزوجت من أب غير سعودي.
- عمر المتقدمين لا يكون أقل من 35 عام حتى يحصلوا على هذه المنحة.
- كما أن هذه المنحة تعطى لأصحاب المعاشات التابعة للضمان الاجتماعي مره في كل سنة وكذلك تعطي للمواطنين الذين لا يمتلكون أي دخل شهري يكون ثابت.
- يتم إعطائها مرة كل سنتين للأشخاص الذين يمتلكوا دخل شهري يكون ثابت إلى جانب معاش الضمان.
- تعطى للشخص الأعزب وذلك إن لم يتجاوز راتب 3000 ريال سعودي.
- تمنح أيضاً لمواطني المملكة المتزوجين الذين لا يزيد راتبهم الشهري عن 8,640 ريال.
- ألا يتجاوز الدخل الشهري للشخص المتقدم عن الحد الذي يمنع الصرف لهذه المقطوعة أي وفقاً للمحدد.
- تصرف تلك المقطوعة لمواطني المملكة السعودية وفقا للأولوية بالتقديم عليها.
- الحد الأقصى الخاص بمساعدات المقطوعة يكون 30,000 ريالاً سعودياً عبر تقديم المعلومات الكافية عن أفراد الأسرة وكذلك الدخل الشهري لهم.
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