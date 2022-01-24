نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول دعم سكني شهر يناير 2020 وهل تم إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية مـوعد نزول دعـم سكني فهو ميعاد مُحدد كل شهر ولكن قد يتخلف نتيجة مصادفة اليوم لإجازة سواء الجمعة أو السبت، فهو عبارة عن دعم مُقدم للكثيرين من الأشخاص في المملكة للحصول على عقار بالتعاون بين الوزارة وصندوق التنمية العقارية، لذا فقد بدأت التساؤلات تزداد في الساعات الأخيرة حول مواعيد نزول الدعم السكني للمستفيدين من تلك المبادرات الحكومية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

موعد نزول دعم سكني شهر يناير

وفقًا لتصريحا من قبل بعض المسؤولين في وزارة الإسكان، بإن موعد نزول الدعم السكني سوف يكون يوم الإثنين الموافق 24 يناير، حيث يرغب الكثيرين في التعرف على موعده كل شهر فقد يتخلف بسبب الاجازات ولكن هذا الشهر سوف يُصرف اليوم.

شروط الدعم السكني

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان لكافة الراغبين في الحصول على وحدات عقارية داخل أرجاء المملكة، وتلك المبادرة من ضمن رؤية المملكة 2030، وجاءت الشروط على النحو التالي:

ضرورة أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم سعودي فقط.

لابد أن يكون رب أسرة وله عائلة يعيشون بشكل دائم على أراضي المملكة.

يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 24 عام.

يشترط ألا يكون الشخص مالكًا منزل خلال أخر خمس سنوات قبل تقديم الطلب.

يجب ألا يكون مستفيد من أي برنامج أخر يُقدم عدم سكني من قبل.

خطوات التسجيل في الدعم السكني

يُمكنك التسجيل في الدعم السكني لكي تحصل على وحدات عقارية من قبل وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية البشرية ولكن بشروط مُعينة تم تحديدها من قبل، لذا جاءت خطوات التسجيل على النحو التالي:

الانتقال إلى رابط منصة سكني الرسمي.

الضغط على خانة التسجيل في سكني .

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

اتبع جميع التعليمات لكي يتم التسجيل في الدعم.

طرق التواصل مع خدمة عملاء سكني

هناك عدة طرق وفرتها الوزارة لكي يتم التواصل من خلالها مع خدمة العملاء الخاصة بهم في حالة مواجهة أي مشكلة، وجاءت الطرق على النحو التالي وهي:

يُمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء وهو 966114569999+ – 199099.

تواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بخدمة عملاء سكني وهو [email protected]، أو [email protected]

التواصل مع مكاتب وزارة الإسكان بجميع المناطق والأنحاء على مستوى المملكة العربية السعودية.

وبهذا نكون قد وضحنا لكم الإجابات عن موعد نزول دعم سكني لشهر يناير 2022 وهذا بجانب توضيح لطريقة الحصول على الدعم وطرق التواصل مع الجهات المسؤولة لتقديم الاعتراضات والاستفسارات في أي وقت، وذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بأنها قد بدأت بالفعل في صرف مستحقات المواطنين المتعاقدين مع مبادرة سكني خلال الساعات الأخيرة، ومشيرة إلى كونها مستمرة في تقديم خدماتها من خلال المنصة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.