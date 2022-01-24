الضمان الاجتماعي المطور 1443 رابط التسجيل والشروط وموعد الصرف

الضمان الاجتماعي المطور 1443، حرصاً على تقديم المساعدة الكاملة والاهتمام بالفئات الأشد احتياجاً من أبناء المملكة العربية السعودية أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر الماضي عن نظام الضمان الاجتماعي الجديد والذي يهدف إلى توفير حياة مستقرة وآمنة للأسر الفقيرة للحصول على مستوي معيشي جيد إلى جانب تقديم العديد من الخدمات الأخري للمستفيدين بالنظام وذلك بما يحقق رؤية المملكة 2030 ومنذ إعلان الوزارة عن النظام الجديد ويبحث المواطنين عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروطه وموعد صرف الدعم وهذا ما سنكشفه لكم من خلال هذا المقال.

الضمان الاجتماعي المطور 1443 ورابط التسجيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن إطلاق منصة يمكن للمواطنين التقديم من خلالها للحصول على الدعم المقدم حيث جاءت خطوات التقديم كالتالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المتقدمين للضمان الاجتماعي المطور.

بعد ذلك يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم يتم الضغط على إنشاء حساب جديد.

قم بتسجيل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد وتسجيل جميع البيانات المطلوبة.

إدخال رمز التحقق.

الاطلاع على الشروط والأحكام والإقرار بالموافقة عليها.

يتم رفع المستندات المطلوبة ثم الضغط على زر إرسال.

ويمكنك الاستعلام عن حالة الطلب المقدم من خلال الدخول إلى رابط التسجيل ومن الخدمات الإلكترونية يتم الضغط على زر الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي.

ما هي شروط الاستحقاق

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

لا يمكن للمواطن المتواجد داخل أحد دار الإيواء الحكومية .

لا توجد في حوزته ملكية أصول عقارية بقيمة مادية كبيرة.

يجب أن يقل دخل المتقدم عن الحد الأدنى للدعم المقدم وهو 1100 ريال سعودي لرب الأسرة و 550 ريال للفرد.

توفير بمتطلبات الوزارة الخاصة بتقديم الرعاية الصحية والتعليمية للأبناء مع ضرورة الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة المؤهلين لذلك.

ويتم صرف الدعم بعد شهر من تاريخ التسجيل حيث يتم إرسال رسالة عبر جوال المتقدم تؤكد أنه مستحق للدعم وتم قبول طلبه وبعد مرور سبعة أيام على رسالة الجوال يتم إيداع المعاش في حساب المستحق.