نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم الإثنين في السعودية وأسعار العملات اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم أسعار الذهب اليوم الإثنين في السعودية في مختلف المدن السعودية وكذا أسعار العملات اليوم، حيث يعد الذهب من المعادن النفيسة والتي تشهد رواجا كبيرا في المملكة، وكانت أسعار الذهب في السعودية قد شهدت حالة من الاستقرار بمختلف الأعيرة وهو مايعود لإستقرار السوق الإقتصادي السعودي ونموه بشكل كبير.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

ننشر لكم أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 24/1/2022 في كافة المدن السعودية المختلفة.

عيار 24 في أسعار الذهب اليوم سجل 214.37 ريال في السعودية

عيار 21 في أسعار الذهب اليوم سجل 187.57 ريال في السعودية.

عيار 18 في أسعار الذهب اليوم سجل نحو 160.77 ريال في السعودية.

عيار 14 في أسعار الذهب اليوم سجل نحو 125.05 ريال في السعودية.

الجنيه الذهب سجل في السعودية 1500.5 ريال اليوم.

أسعار العملات في السعودية

سجلت أسعار العملات اليوم في السعودية نوعا من الاستقرار.

دولار أمريكي سجل 3.75 ريال سعودي.

اليورو الواحد سجل 4.25 ريال سعودي.

الجنيه الاسترليني سجل 5.08 ريال سعودي.

الدولار الكندي سجل 2.98 ريال سعودي.

الدولار الأسترالي سجل 2.69 ريال سعودي.

الين الياباني سجل 0.03 ريال سعودي.

الجنيه المصري سجل 0.24 ريال سعودي.

الدينار البحريني سجل 9.95 ريال سعودي.

الدينار الكويتي سجل 12.41 ريال سعودي.

هذا وكانت تجارة الذهب قد شهدت رواجا كبيرا خلال الفترة الماضية بسبب العام الجديد وبسبب مهرجان الرياض والذي يشهد نوعا من الرواج من حيث كثرة الأنشطة التجارية بشكل كبير ونزول السعوديين إلى الأسواق في كل مكان وشراء أفضل المجوهرات والحلي والتي تتمتع بها السعودية، حيث تعتمد المجوهرات في غالبيتها على السعوديين بشكل كبير من حيث جودة المجوهرات.

ولم تشهد أسعار الذهب في السعودية أي تغيير كبير بداية من العام الجاري وهو ماينعكس على استقرار في الأوضاع الإقتصادية في السعودية وحالة الرواج الاقتصادية والتي يقودها بقوة الأمير محمد بن سلمان، أمير دولة السعودية من أجل تطوير الرياض والنهوض بها بشكل كبير وقيادة السعودية لتكون من الدول الرائدة في كافة المجالات الحياتية المختلفة وخاصة النواحي الاقتصادية.

هذا وننشر يوميا أسعار الذهب في السعودية في مختلف البلدان المختلفة وبشكل كبير لكل أسعار الذهب بمختلف الأعيرة.