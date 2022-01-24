نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر يناير 1443 عبر منصة سكني الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر، حددته وزارة الإسكان السعودية لكل طالبي دعم سكني من مواطني المملكة، من أجل الاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة، نخص بالذكر شهر يناير مما جعل المستفيدين يتساءلون متى ينزل دعم سكني، ويعرف برنامج سكني الذي أطلقته الوزارة على أنه تمويل مالي جديد تقدمه حكومة المملكة، كما أنه يتوافق مع ما تنص عليه الشريعة الإسلامية، ويتم الدعم بنسبة 100% لكل الأسر المحتاجة التي لا تملك سكن مستقل، ولا تستطيع أن تقوم ببناء سكن خاص نظرا لقلة الدخل الشهري، لهذا تسعى المملكة إلى دعمهم بشكل كامل والعناية بهم من أجل توفير سكن مستقل، وسنتحدث اليوم في مقالنا هذا عن موضوع موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر يناير، تابعوا معنا.

موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر

يبحث الآلاف من مواطني المملكة الراغبين في الاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه وزارة الإسكان بإيعاز من حكومة المملكة. عن موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر يناير 2022، وهذا بعد أن تم تعيين الفئات المستحقة لدعم سكني. وذلك طبقا للشروط الأهلية المحددة من طرف الوزارة، وحسب ما ورد إلينا فإن الموعد الرسمي سيوافق تاريخ 24 يناير 2022 الموافق 21 جمادى الثاني 1443.

طريقة التسجيل في الدعم السكني

بعد أن ازداد البحث عن موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر. يرغب الكثير من المواطنين السعوديين أن يتعرفوا إلى طريقة التقديم على برنامج الدعم السكني الذي أطلقته وزارة الإسكان. هذه الأخيرة وضعت منصة إلكترونية خاصة بهذا الغرض، هي منصة سكني. وهي تتيح لكل المواطنين القيام بعملية التسجيل بشكل يسير، ويتوجب عليهم اتباع الخطوات التالية من أجل إتمام التسجيل:

في البداية يتم الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية.

يقوم المستخدم بالضغط على تسجيل جديد من أجل إنشاء حساب.

سيتم توجيه المواطن إلى صفحة جديدة، والتي يتوجب عليه إدراج معلوماته الشخصية فيها في الخانات المناسبة لها.

يقوم بالذهاب إلى خيار طلب وحدة سكنية، وستظهر له مجموعة من الشروط والأحكام التي يتوجب عليه قراءتها جيدا قبل الموافقة عليها.

بالإضافة إلى ذلك، لا يجب أن ينسى المتقدم كتابة المعلومات المتعلقة بمستواه الأكاديمي ومدة إقامته وغيرها من التفاصيل.

يقوم المستخدم بإدراج رقم الهوية ويكتب رمز التحقق ثم يدون بيانات السكن الحالي الخاص به.

لا بد من إضافة طريقة الاتصال مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، من أجل تسخيل عملية التواصل لمسؤولي البرنامج في حال قبول طلب المتقدم، وفي حال قبوله سيستفيد من الإعانة المادية.

رقم الدعم السكني خدمة العملاء

تجدر الإشارة لمن يتساءلون متى ينزل الدعم السكني بأن وزارة الإسكان السعودية قد وضعت رقم سكني خدمة العملاء لكل المواطنين المستفيدين الذين يرغبون في طرح استفساراتهم. والاستعلام عن موعد نزول دعم سكني، وهذا الرقم المجاني الموحد 199090 هو متاح للجميع على مدار 24 ساعة لتلقي الردود وتقديم الشكاوي، وهو مجاني ولا يتطلب رسوم مقابل ذلك.

المستندات المطلوبة للتسجيل في دعم سكني

أشارت وزارة الإسكان السعودية إلى أنه هناك مجموعة من الأوراق الثبوتية اللازمة التي يجب أن يوفرها المتقدم إلى برنامج سكني. وهي: صورة عن السجل المدني الخاص بأسرته، بالإضافة إلى شهادة الوفاة في حال كان المتقدم للطلب يتيمًا. كما يجب أن يقدم إقرار يتعلق بعائلته، ويرفق أيضا صورة عن الدخل الشهري الخاص به، وهذه الوثائف الضرورية يرفقها أثناء تسجيله.

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال، لقد تحدثنا عن موضوع موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر. بعد أن تزاديت تساؤلات المواطنين متى ينزل الدعم السكني لشهر يناير 2022، والذي من المقرر أن يكون في الرابع والعشرين من الشهر الحالي. كما عرضنا لكم طريقة التسجيل في برنامج الدعم السكني، والرقم الموحد لخدمة العملاء بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة.