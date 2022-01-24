نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، من خلال رابط الضمان الاجتماعي المطور وضعته وزارة الموارد البشرية عبر منصة الضمان الاجتماعي السعودية، لذلك كثر البحث في الأيام الأخيرة من طرف المواطنين السعوديين عن طريقة التسجيل في الضمان المطور، وهذا البرنامج الذي استحدثته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو موجه بالدرجة الأولى إلى فئات المواطنين المحتاجين الذين يعانون بسبب انخفاض دخلهم، بالموازاة مع التطور الاقتصادي الحاصل في المملكة، ولكن لا يمكن لجميع مواطني المملكة الاستفادة منه إلا إذا كانوا حائزين على شروط استحقاق الضمان الاجتماعي، ومن دونها لا يصرف معاش الضمان المطور. بالإضافة إلى ذلك فهم يرغبون في معرفة آلية حاسبة الضمان الاجتماعي من أجل التعرف على قيمة الإعانة المادية التي ستصرف في حساباتهم، وسنتعرف معا من خلال مقالنا هذا عن طريقة تقديم الضمان الاجتماعي المطور الجديد وما يتعلق به من تفاصيل.

تقديم الضمان الاجتماعي المطور الجديد

كثرت تساؤلات المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رابط تقديم الضمان الاجتماعي المطور الجديد. والذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ويمكنهم ذلك من خلال منصة الضمان الاجتماعي التي خصصتها الوزارة لهذا الغرض. كما يرغبون في معرفة شروط الضمان الاجتماعي التي تمكنهم من استحقاق معاش الضمان المطور الجديد حين يقدمون طلباتهم.

شروط تقديم الضمان الاجتماعي المطور

تجدر الإشارة لكل المواطنين السعوديين الراغبين في تقديم الضمان الاجتماعي المطور الجديد. بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت مجموعة من الشروط والمعايير. التي يمكنهم بمقتضاها أن يستفيدوا من معاش الضمان المطور. إذ أن أول شرط واجب هو أن يكون كل متقدم حاملا للجنسية السعودية. لكن يعفى من هذا الشرط كل من الأرامل والمطلقات لزوج سعودي ممن لهن أبناء سعوديين.

علاوة على ذلك، يشترط أن لا يتجاوز الدخل الشهري لكل الفئات المتقدمة قيمة1100 ريال سعودي للعائل، علي أن يكون الراتب الشهري للفرد الواحد من الأسرة في حدود 550 ريال سعودي، ويجب أن يتقيد بمتطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة مثل إتمام أخذ جرعات لقاح كورونا وتطعيم الأطفال، ويجب أن تتطابق معايير امتلاك الثروة على المتقدم حسب اللائحة التنفيذية الموضوعة.

طريقة التقديم على برنامج الضمان المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الطريقة الإلكترونية من أجل تسهيل الأمور على المواطنين الراغبين في تسجيل الضمان المطور، وهذا من خلال منصة الضمان الاجتماعي، المعروفة باسم منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والتي يلزم المتقدم السعودي من خلالها باتباع مجموعة من الخطوات من أجل إرسال طلبه إلى مسؤولي البرنامج، وهي كما يلي:

لا بد من الدخول أولا إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الانترنت.

بعد ذلك ينقر المُتقدم على المربع الخاص بـالخدمات الإلكترونية، في حال لم يكن له حساب قديم، يجب أن يقوم بتسجيل جديد.

يعبئ البيانات المطلوبة (رقم الجوال، تاريخ الميلاد، رقم بطاقة الهوية الوطنية).

يقوم بإدراج رمز التحقق الظاهر في الشاشة، ثم ينقر على إقرار بعد قراءة كل الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج.

بعد يجب أن يقوم المستخدم برفع كل المستندات والأوراق الثبوتية اللازمة المطلوبة لإتمام التسجيل في المنصة.

يضغط على أيقونة إرسال، وبهذا يكون قد أنهى عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

أهداف الضمان الاجتماعي

إن برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد يسعى لتحقيق التكافؤ الاجتماعي بين كل أفراد المجتمع السعودي. كما أنه يتبع خطة معينة تساعدهم على بلوغ الاستقرار المالي وتوفير كل متطلبات الحياة.وكذلك فالبرنامج يقدم للأسر فرصة التدريب والتأهيل لمن يستطيعون العمل، وهذا ما يجل أهم عائد يحصل عليه الفرد من البرنامج هو فرض ذاته في المجتمع وإثبات قدراته لأنه يهيئه للعمل وتلقي فرص جديدة.

آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي

بما أن المواطنين يبحثون عن حاسبة الضمان المطور، تجدر الإشارة إلى أن آلية احتسابه تتم من خلال ما يلي: إذ يحدد المعاش للفرد الواحد أو الأسرة من خلال جمع قيمة الدخل المكتسب لكل أفراد الأسرة الواحدة. ثم يتم خصم نسبة خمسين بالمائة من قيمة الدخل الشهري، بعد ذلك يضاف إلى مجموع الدخل غير المكتسب من دعم الحكومة، ثم تتم مقارنته بالحد الأدنى المحتسب للمعاش.

إلى هنا نصل معكم إلى نهاية المقال، لقد تحدثنا عن موضوع التقديم على الضمان الاجتماعي المطور الجديد. كما ذكرنا لكم شروط الضمان الاجتماعي وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي. وآلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.