الشروط الواجب توافرها لنظام التقاعد الحديث بالمملكة

زادت محركات جوجل في البحث عن موعد صرف رواتب المتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية وهذا من خلال المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات الخاصة بشهر يناير الجاري 2022م حيث أن هذا الموعد الموحد بعد إعلان المؤسسة العامة للتقاعد، ولذلك في الفترة الأخيرة أوضحت الوزارة على أن يجب على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين المستحقين حلول مرتد رواتب المتقاعدين، ويلزم استيفاء كافة الشروط الأساسية التي تم الإعلان عنها من قبل نظام التقاعد الجديد بالمملكة، وهذه الشروط يلزم استيفاؤها قبل موعد صرف رواتب المتقاعدين، ولذلك سوف يتم الإيضاح من خلال موقع ثقفني عن الشروط الهامة لكي يتم ضم الخدمة بالمؤسسة العامة للتقاعد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية :

المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية أعلنت عن تحديد الموعد المحدد لكي يتم صرف رواتب المتقاعدين بالمملكة، على أن يوم الصرف يوم 25 من كل شهر ميلادي، حيث أن يكون الصرف لجميع المواطنين السعوديين المستحقين سوأ كان المدنيين أو العسكريين في نفس اليوم أيضاََ، ولذلك تم الايضاح على أن سوف يتم صرف الرواتب على أن يتم تقديم يوم أو تأخيره إذا كان يوافق يوم الصرف إجازة رسمية داخل السعودية.

شروط نظام التقاعد الجديد :

يلزم على المستفيد أن يكون قد بلغ من العمر 60 عاماً. سوف يتم صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين لجميع من توفى في العمل أو أصيب. سوف يتم صرف رواتب لكل من أنهى عمله لأي سبب من الأسباب، ولذلك في هذا الشرط أن يكون المستفيد عمل كده لا تقل عن 25 عاماً في العمل. يمكن على المستفيد أن يستحق المعاش في حالة عمله 15 سنة، وهذا إذا تم إنهاء خدمته الوظيفية بقرار من خلال الحكومة السعودية.

شروط ضم الخدمة للمؤسسة العامة للتقاعد :