موعد صرف دعم تكافل للطلاب الترم الثاني لعام 1443 في المملكة

موعد صرف تكافل للطلاب الترم الثاني لعام 1443 مقدم من مؤسسة تكافل تعد من كبرى المؤسسات الرائدة في المملكة التي تقوم على الدعم المادي لجميع الطلاب والطالبات بهدف تلبية احتياجاتهم المادية والتي تخص جميع متطلبات الدراسة من أدوات دراسية وملابس وكتب أو مستلزمات اخرى ولكن أكثر الفئات استهدافا من قبل مؤسسة تكافل الخيرية تكافل الطلاب ويشكل موعد صرف الحقيبة المدرسية للطلاب أولى اهتماماتهم وأيضا أولياء الأمور بجميع مراحل التعليم الأساسية وهذا عقب أعلان مؤسسة تكافل الخيرية عن بدء الاستعلام عن المساعدات والموعونات المادية ووصولها إلى الطلاب المستحقين الغير قادرون من محدودي الدخل.

موعد نزول دعم تكافل للطلاب الترم الثاني لعام 1443

أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية بانه سوف يتم تحويل مبالغ المساعدات المالية على حساب الطلاب في الأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثاني ما يقابل 6/13 /1443 هجرية.

ومن المرجح انا المبلغ المالي الذي تقدمه المؤسسة يغطي مصاريف الفصل الدراسي الثاني والثالث أيضا للطلاب.

وقد سبق من قبل أن الفصل الدراسي الثاني بدا في الخامس من شهر ديسمبر الماضي وبداية الفصل الدراسي الثالث في17\8 \ 1443 هجرية بالمقابل 20 مارس 2022 ميلادية وينتهي هذا العام الدراسي في الأول من ذي الحجة 1443 هجرية بالمقابل 30 يونيو 2022.

كم قيمة مبلغ تكافل الطلاب

قيمه المبلغ المقدم من مؤسسة التكافل تختلف من مرحلة دراسية إلى اخرى وذلك لأن مصاريف المرحلة الابتدائية غير مصاريف المرحلة الثانوية ويتم تحديد المبلغ المقدم من مؤسسة التكافل للطلاب حسب الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل أسرة الطالب كما تقوم وزارة التضامن بأجراء بحث اجتماعي لكل من يتقدم لضمان مدى استحقاقه لهذا الدعم في مرحلة التسجيل لطالب الإعانة كما يبلغ متوسط الدعم المادي المقدم للطلاب حوالي 500 ريال سعودي.

شروط التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية

يشترط أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسية. يشترط أن تكون الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالطالب في نطاق المستهدف من الدعم. يجب استيفاء كافة الشروط والضوابط المعلنة من قبل المدرسة للحصول على خدمة التكافل. يستثنى من هذا الدعم طلاب محو الأمية. يتوجب على الطالب تجديد السجل الخاص به سنويا حتى يتمكن من تقديم الطلب مع نهاية كل عام دراسي. متاح تقديم الدعم لكافة الطلاب المستحقين في جميع المراحل الدراسية المختلفة باستثناء طلاب الصف الثالث الثانوي فهذا الدعم لا يشملهم.

خطوات التسجيل في مؤسسة تكافل للطلاب

الدخول إلي موقع مؤسسة تكافل ثم اختر بوابة الطلاب.

اضغط على تسجيل طالب جديد.

قم بإدخال رقم هوية الطالب ثم ادخل رقم هاتف ولي الأمر.

اكتب رمز التحقيق المرئي وبعد اضغط على متابعه.

بعد ذلك قم بإدخال الرمز المرسل إلى رقم هاتف ولي الأمر.

ثم الضغط على متابعة.

وبعد ذلك انتقل إلى صفحة تسجيل البيانات.

سوف يظهر أمامك بيانات الطالب وتشمل:( الاسم -الجنس- رقم الهوية- رقم هاتف ولي الأمر- اسم المستخدم الجديد).

هنا يتطلب منك إدخال بعض البيانات المطلوبة مثل: