نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اعرف رصيدي في سوا 1443- 2022 وموعد انتهاء الصلاحية في المقال التالي
أتاحت الشركة السعودية للاتصالات عدد من الخدمات الإلكترونية للعملاء منها إجابة سؤال كيف اعرف رصيدي في سوا والاستعلام عن صلاحية الشريحة، وموعد انتهاءها، وما إلى ذلك من معلومات يحتاج إليها العميل للشحن من خلال أي من الطرق التي أشارت إليها الشركة والتي يكون منها الدخول على موقعها، ومن تطبيق mystc، والشحن عن طريق حساب البنك.
كيف اعرف رصيدي في سوا
من اجل عدم حدوث انقطاع مفاجئ لرصيد الجوال فقد أشارت شركة stc على عدد من الخطوات للتمكين من معرفة الرصيد تتمثل في
- استخدام كود معرفة الرصيد الذي يتمثل في 166#.
- وإذا كان لديك على الجوال اكثر من شريحة، عليك اختيار شريحة سوا ثم استخدام الكود السابق.
- سيتم إرسال رسالة على الجوال بالمقدار المتبقي من مبلغ الرصيد.
معرفة رصيد بيانات سوا
كما أتاحت الشركة السعودية للاتصالات خدمة الاستعلام عن المتبقي من رصيد المكالمات على شريحة stc بيانات أو ما يكون من وحدات ميجابايت على نفس الشريحة وذلك عن طريق أي من الإجراءات الأتية
- التسجيل في موقع شركة الاتصالات السعودية من اجل الاستمتاع بالخدمة عن طريق رقم كل من الهوية الوطنية والهاتف الجوال.
- ثم إرسال المستعلم رسالة نصية بها كود *166# على رقم 920.
- وكذلك من الاتصال الهاتفي من جوالك على رقم 1500 لمعرفة كافة تفاصيل الرصيد.
معرفة المتبقي من باقة سوا
كيف اعرف رصيدي في سوا من خلال شركة الاتصالات السعودية stc يمكن للعميل:
- إرسال رسالة إلى رقم 900 وتفعيل الحساب من اجل معرفة الرصيد المتبقي.
- وأيضا إلغاء باقة الشحن لسوا.
- كما يمكن أيضا طلب الاستعلام عن بيانات رصيد الجوال على هذه الشركة من خلال الذهاب إلى الموقع الرئيسي للشركة أو أي من الفروع التابعة لها من اجل معرفة البيانات المطلوبة.
معرفة رصيد البياناات stc
- من خلال اتصال المستعلم بالرقم 1500 من الهاتف الخاص به يمكنه معرفة بيانات الرصيد من المبلغ المتبقي وتاريخ الصلاحية.
- وما إلى ذلك من معلومات الخدمة التي تقدمها الشركة السعودية للاتصال في شان معرفة الرصيد لكافة عملائها من مستخدمي شرائح سوا في المملكة العربية السعودية.
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