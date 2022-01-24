كيف اعرف رصيدي في سوا 1443- 2022 وموعد انتهاء الصلاحية

أتاحت الشركة السعودية للاتصالات عدد من الخدمات الإلكترونية للعملاء منها إجابة سؤال كيف اعرف رصيدي في سوا والاستعلام عن صلاحية الشريحة، وموعد انتهاءها، وما إلى ذلك من معلومات يحتاج إليها العميل للشحن من خلال أي من الطرق التي أشارت إليها الشركة والتي يكون منها الدخول على موقعها، ومن تطبيق mystc، والشحن عن طريق حساب البنك.

كيف اعرف رصيدي في سوا

من اجل عدم حدوث انقطاع مفاجئ لرصيد الجوال فقد أشارت شركة stc على عدد من الخطوات للتمكين من معرفة الرصيد تتمثل في

استخدام كود معرفة الرصيد الذي يتمثل في 166#.

وإذا كان لديك على الجوال اكثر من شريحة، عليك اختيار شريحة سوا ثم استخدام الكود السابق.

سيتم إرسال رسالة على الجوال بالمقدار المتبقي من مبلغ الرصيد.

معرفة رصيد بيانات سوا

كما أتاحت الشركة السعودية للاتصالات خدمة الاستعلام عن المتبقي من رصيد المكالمات على شريحة stc بيانات أو ما يكون من وحدات ميجابايت على نفس الشريحة وذلك عن طريق أي من الإجراءات الأتية

التسجيل في موقع شركة الاتصالات السعودية من اجل الاستمتاع بالخدمة عن طريق رقم كل من الهوية الوطنية والهاتف الجوال.

ثم إرسال المستعلم رسالة نصية بها كود *166# على رقم 920.

وكذلك من الاتصال الهاتفي من جوالك على رقم 1500 لمعرفة كافة تفاصيل الرصيد.

معرفة المتبقي من باقة سوا

كيف اعرف رصيدي في سوا من خلال شركة الاتصالات السعودية stc يمكن للعميل:

إرسال رسالة إلى رقم 900 وتفعيل الحساب من اجل معرفة الرصيد المتبقي.

وأيضا إلغاء باقة الشحن لسوا.

كما يمكن أيضا طلب الاستعلام عن بيانات رصيد الجوال على هذه الشركة من خلال الذهاب إلى الموقع الرئيسي للشركة أو أي من الفروع التابعة لها من اجل معرفة البيانات المطلوبة.

معرفة رصيد البياناات stc