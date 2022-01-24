منصة سلفة تقدر منها الحصول على 5000 ريال سعودي ومن غير جهد وفي 15 دقيقة بس

سلفة وايه غيرها منصة سلفة والي تقدر تحصل منها على سلفة سريعة من غير مجهود . وكذلك من غير التطرق إلى حسابات معقدة في عملية السداد وغيرها من الحسابات التي ليست لها قيمة . وذلك لأن كل ماعليك فعله هو التسجيل على منصة سلفة الالكترونية والحصول منها على ماتريد . والتي يصل قيمة سلفتها الى 5000 ريال سعودي. وبسرعة رهيبة كل ده تقدر تعمله في 15 دقيقة بس. نعم في 15 دقيقة بس يمكنك الحصول على 5000 ريال سعودي . بس كده لا تقدر كمان تحدد مواعيد السداد الخاصة بك ومدتها التي تناسبك . نتعرف على منصة سلفة سويا هي منصة قد انشأتها المملكة العربية السعودية . والتي قامت بإطلاقها بعد اجتياح فيروس كورونا الذي جاح العالم وأصاب اقتصاد دول العالم الكبرى منها والصغرى بأضرار بالغة الصعوبة . ولم تقف هنا حكومة المملكة العربية السعودية مكتوفة الايدي بل قامت بمساعدة ابنائها المواطنين السعوديين بتلك المنصة . والتي تساهم بشكل كبير المواطنين في سد احتياجاتهم الشخصية . وذلك المعروفة عن المواطن السعودي أنه يحب أن يكون ذو شخصية مهندمة الطباع لا يحتاج إلى شئ وهذا المعروف عنه بجانب الدول الأخرى وهذه الشخصية التي تحافظ عليها المملكة العربية السعودية , وهي هوية المواطن السعودي بشخصيته العظيمة , التي لا تحتاج الى شئ , وذلك بحكمة تديرها منظومة تعمل دائما على خدمة ابنائها المواطنين . والذي يسأل على منصة سلفة وكذلك عن حريمتها نقول له لا تقلق ؛ وذلك لأن منصة سلفة تتبع احكام الشريعة الاسلامية كاملة وتتفق معها , لذا لا تقلق عن هويتها لأنها منظومة تحت رعاية حكومة المملكة العربية السعودية .

علشان تحصل على سلفتك اعرف خطوات التسجيل

ومن خلال موقعنا موقع ثقفني سوف نعرض على حضراتكم أهم خطوات الحصول على سلفتك من منصة سلفة وهي كيفية التسجيل والتي سوف نعرضها بالتفصيل لتسهيل الأمر على المتقدمين للتسجيل .

اولا يجب أن تكون سعودي الجنسية نعم لأن هذه السلفة لا يمكن الحصول عليها على غير المواطنين السعوديين .

ثانيا يجب أن لا يقل عمر المتقدم على هذه السلفة أن يكون عمره مابين ال 18 حتى عام 60 عام .

كما أنه يجب أن يكون من العاملين في القطاعات الحكومي والخاص .

وبعد التأكد من هذه الصفات تبدأ هنا عملية التسجيل وذلك في الدخول على موقع سلفة الالكترونية .

ومن ثم الدخول على ايقونة طريقة الطلب وبعد ذلك الدخول والنقر على كلمة طلب تمويل .

وبعد ذلك انقر على تمويل شخصي والتي تحدد فيها تمويلك وطريقة سدادك .

لو لم تجيد عملية التسجيل تواصل مع خدمة العملاء المخصصة من قبل منصة سلفة والتي سوف يتابعونك خطوة بخطوة .

نتمني من الله أن نكون قد وفقنا في عرض كيفية التسجيل على منصة سلفة الالكترونية على حضراتكم بطريقة بسيطة وسهله يتمكن الجميع من اتباع كافة تلك الخطوات ولكم منا دوام النجاح والتوفيق عبر موقعنا موقع ثقفني .