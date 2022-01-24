شروط قرض نفاذ للعاطلين عن العمل والموظفين بدون فوائد

شروط الحصول على قرض نفاذ، حيث يوفر لك بنك التنمية الاجتماعية أفضل القروض التي توفر لك مبلغ مالي مناسب لكافة السعوديين والسعوديات، وقرض نفاذ يوفر لك مبلغ مالي نقدي 120 ألف ريال، وتمويل عيني 150 ألف ريال، ولكل منهما شروط معينة يجب توافرها في المستفيد من التمويل، متاح التمويل للعاطلين عن العمل وللموظفين أيضا ولمن هم بدون راتب، حيث يعطيهم الحق في الحصول على العمل وفتح حساب بنكي، ويهدف إلى دعم فئات معينة من المواطنين وتحفيزهم لإنتاج الأعمال من خلال تمويل المهن التي يمتهنوها والعمل بها، ومنها مهن الخدمات التخصصية، مهن التنمية الريفية، مهن الأسر المنتجة، مهن الحرف اليدوية، مهن عقارية.

شروط قرض نفاذ بدون فوائد

يجب أن يكون المتقدم لطلب التمويل سعودي الجنسية أو سعودية حيث يسمح للنساء الحصول عليه.

العمر لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 65 عاما.

أن يكون الدخل الشهري لا يزيد عن 20 ألف ريال.

تقديم ضمان مقابل أن تحصل على التمويل.

التمويل 120 ألف ريال نقدي.

الرسوم الإدارية 4000 ريال فقط.

فترة سداد التمويل 40 شهرا.

لا يجب أن تكون مدين لبنك التنمية بأي قرض من القروض الموجودة.

الحصول على وثيقة العمل الحر .

. من يقل عمره عن 20 عاما سوف يحصل على مبلغ نقدي 32 ألف ريال فقط.

من فوق 20 عاما فيحصل على 120 ألف ريال.

طريقة التقديم لقرض نفاذ

لكي تحصل على القرض بإجراءات بسيطة فيجب عليك الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية، قرض بدون مقدم، واختيار التمويل الذي تريده والحصول على جميع البرامج والأقساط المتاحة من خلال حاسبة التمويل والتي ستتمكن من خلالها من اختيار المناسب لك، أما إذا قد أخترت قرض نقدي 120 ألف ريال، فستدخل على بوابة النفاذ الوطني الموحد، ومنها يجب أن يكون الفحص الائتماني جيد ولا يكن هناك أي تعثرات مالية لأي من القروض، مع تقديم الضمان المطلوب حتى تحصل على قرض نفاذ من خلال البوابة الإلكترونية، وإرسال كافة المستندات والأوراق المطلوبة مثل الهوية الوطنية والعنوان السكني ورقم حساب الآيبان، رقم هاتف أبشر، وثيقة العمل الحر، وكتابة البيانات المطلوبة صحيحة ومتطابقة مع البيانات الموجودة لدى الجهات الحكومية، وسوف يتم الموافقة والرد عليك بإرسال رسالة الحصول على طلبك للتمويل النقدي.