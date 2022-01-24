خطوات نقل كفالة للعامل المنتهية إقامته وخطوات الاستعلام وشروط الموافقة على النقل

خطوات نقل كفالة للعامل يهم كثيرا العاملين بالمملكة نتيجة سوء معاملة الكفيل أو تغير المنة وقد سعت وزارة الداخلية إلى إنهاء اجراءات نقل كفالة عامل منتهية إقامته دون فرض أي غرامة أو عقوبة وفقا لقوانين وشروط واجراءات فرضتها المملكة على العامل، ويجب ألا يكون اقامة العامل قد مضى على انتهاء مدتها شهرا كاملا وتقاعس الكفيل عن عمل الإجراءات اللازمة لتجديد الإقامة وأن يقوم الكفيل التابع له العامل بالامتناع المقصود عن دفع راتب هذا العامل لمدة ثلاث أشهر متواصلة غير منقطعة يمكن نقل الكفالة حتى اذا كانت منتهية، كما أن يوجد خطوات نقل كفالة عامل وشروط النقل والموافقة عليها بدون انتهاء أقامته واصبح إنهاء كافة الإجراءات أو معرفتها الكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب وتفادى الزحمة وضياع الوقت وهو ما تسعى إليه المملكة لتخفيف الضغط على مكاتب المملكة، ويمكن للكفيل أصدار الإقامة أو تأشيره الخروج والعودة وكذلك نقل الكفالة كما يوجد مزايا للعمالة الوافدة بعد إلغاء نظام الكفالة رسميا بالمملكة، اصبح دفع رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد بالمملكة وخطوات النقل أون لاين الكتروانيا دون الحاجة إلى الذهاب المكاتب وتوفير للوقت والجهد، ويجب أن تمر مدة زمنية قدرها شهر من تاريخ انتهاء الكفالة الخاصة بالعامل، وتكاسل الكفيل عن إعادة عمل المهام والإجراءات اللازمة لتجديد الكفالة، وعدم دفع الكفيل للعامل الخاص به المرتب على مدار ثلاثة شهور متتابعة وظهور اسم الكفيل في قائمة الخاصة بدائرة النطاق الأحمر، ويتم منح هذا النطاق من خلال وزارة الداخلية الخاصة بالمملكة العربية السعودية للمنشآت التي لا تلتزم بساعات العمل المحددة، كما سهلت وزارة العمل بالمملكة عدة إجراءات للمقيمين منها منع الكفيل من احتجاز جواز سفر العامل، بالإضافة إلى إلغاء شرط موافقته على استقدام زوجة العامل أو أحد من عائلته لتأدية مناسك الحج، كما أقرت بأن الكفيل غير مسئول عن تصرفات العامل خارج نطاق العمل،وهذا في حال أن مضى وذلك شهر على إنتهاء الإقامة الخاصة به ولم يقم كفيله بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجديد الإقامة.

خطوات نقل كفالة للعامل المنتهية إقامته

الدخول الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم القيام باختيار الخدمات الإلكترونية للأفراد. يتم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسمه وكلمة المرور الخاصة به. يتم أدخال بعض البيانات الخاصة بالمنشأة التي تعمل بها وكذلك بصاحب المنشأة. الضغط على نقل كفالة عامل وافد. الضغط على طلب جديد. يتم ملئ برقم الإقامة الخاصة به، وكافة بيانات العامل المراد نقل كفالته. الضغط على بحث.

تظهر بيانات العامل وموافقة الكفيل السابق للعامل. الضغط على إرسال. ومن ثم تظهر رسالة تفيد بأنه تم نقل العامل تحت كفالتك.

الاستعلام عن نقل كفالة عامل منتهيه إقامته

الدخول الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية. يتم كتابة اسم المستخدمة وكلمة المرور الخاصة به. الضغط على الاستعلام عن نقل كفالة وافد. كتابه رقم الكفالة الخاصة بالمستفيد. تعبئة كافة البيانات الخاصة بالخدمة المطلوبة. الضغط بحث للاستعلام.

شروط الموافقة على نقل العامل

أن يكون العامل ليست له أي مخالفات مرورية. أن تكون صلاحية جواز السفر للعامل غير منتهية. أن يكون من الجنسيات المسموح بنقل كفالتها. ألا يكون الكفيل الجديد ليست عليه أي مخالفات مرورية. ألا يكون العامل الذي تتم له عملية النقل تحت بند هارب. أن تكون أعداد المكفولين عند الكفيل الجديد 100 عامل أو أقل. يجب أن تكون المؤسسة لها رخصة نشاط سارية العمل. يشترط بوجود للمؤسسة سجل تجاري ساري العمل. أن يكون العنوان البريدي مسجل للفرع الرئيسي وللفرع الذي سيتم نقل العامل له. أن تكون المؤسسة داخل النطاق الأخضر.

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

يحق للعامل الانتقال الوظيفي بعد السنة الأولى من تواجده في المملكة وقبل انتهاء مدة العقد. يجوز الانتقال الوظيفي في العقد الثاني بعد فرض الشرط الجزائي للانتقال. تشمل جميع العمال المتعاقدين مع القطاع الخاص في السعودية. وتضمن التنقل الوظيفي والخروج والعودة وخدمة الخروج النهائي.

متى يسقط طلب نقل الكفالة