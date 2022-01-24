نقل خدمات وافد الكترونيا عبر موقع وزاره الموارد ومعرفه الشروط وكيفيه الوصول للخدمه بالخطوات

نقل خدمات وافد من اهم الخدمات الإلكترونية التي ثار التساؤل عليها مؤخرا من قبل المواطنين والتي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام. كما تم الإعلان عن الخدمة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي. وبالأخص موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده خدمات إلكترونية يتم الحصول عليها من خلال موقع الوزارة والتي من اهم هذه الخدمات. الاستعلام عن بيانات موظف أو وظيفه الكترونيا عبر موقع الموارد البشرية بالخطوات الصحيحة. كما تم الإعلان أيضا عن مزاد اللوحات الإلكتروني من ابشر ومعرفه اللوحات المميزة وكيفيه الحصول عليها بالخطوات. بالإضافة إلي ذلك سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة ومعرفه اهم شروطها التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة عبر المقالة الأتية.

شروط نقل خدمات وافد

كما أعلنت وزاره الموارد أيضا عن بعض الضوابط والشروط التي يجب علي المستفيدين بمعرفتها. والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

يجب أن يكون ترخيص المنشاءه ساري وان لا يوجد ترخيص لابد من وجود سجل تجاري ساري.

أن لا يكون عمال المنشاءه أقامتها أو رخصه عملها منتهيه.

التأكد من أن العامل من الجنسيات الممنوع نقل خدماتها.

أن يكون رصيد المنشاءه في النطاق الأخضر.

للمنشآت الصناعية لابد من وجود تأييد بالعدد من وزاره الصناعة.

هناك بعض الحالات يتم نقل العمالة من دون موافقه صاحب العمل وهي كالاتي:

إذا ثبت كيديه لاغ تغيب بحق أي عامل. إن لم يتم دفع اجر العامل لمده ثلاثة اشهر متتاليه. إذا كانت أقامة أو رخصه العامل منتهيه.

طلب نقل خدمه عامل

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه نقل خدمات وافد الكترونيا والتي نوضحها من خلال الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية وتسجيل دخول المستخدم بالموقع. يتم اختيار المنشاءه ثم اختيار الخدمة. قم بالبحث عن المستفيد عن طريق رقم الإقامة لإتمام النقل علي صاحب العمل الحالي. يتم دفع الرسوم ومراجعه الجوازات لكي يتم اصدر أقامة جديده. يتم الموافقة علي التعهد والشروط والضغط علي إرسال.

الموافقة علي نقل خدمه عامل

كما تم الإعلان أيضا عن طريقه الوصول والموافقة علي نقل خدمات وافد الكترونيا أيضا والتي نوضحها عبر الخطوات الأتية: