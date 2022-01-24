نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على سكني الأراضي السكنية المجانية في جدة والطائف والدمام وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على سكني الأراضي السكنية المجانية، حيث إن هناك العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية المقيمين فى مدن الطائف والدمام وجدة يقومون بالبحث عن طريقة التقديم فى سكني للأراضي المجانية وذلك لأن يحصلون على قطعة أرض لبناء منزل من التي تمنحها وزارة الأسكان لكل من المواطنين.

سكني الأراضي السكنية المجانية

أعلنت وزارة الاسكان السعودية عن فتح باب التقديم على منحة الاراضي المجانية فى مدينة الطائف والدمام وجدة لجميع المواطنين الذين يستوفون شروط التقديم، وذلك لأن يحصلون على قطعة أرض لبناء منزل فاخر، حيث تقدم الوزارة للمواطنين عدد من المساعدات التي تساعدهم على أمتلاك منزل.

شروط التقديم فى الأراضي السكنية المجانية

خصصت وزارة الاسكان السعودي عدة شروط يجب إن تتوافر وذلك من أجل التسجيل فى هذه المنحة، حيث إن تلك الشروط تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-

يجب إن يكون المتقدم لهذه الوظائف هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم فى المملكة.

يتم تقديم السيدة الأرملة أو المطلقة بعد إن يتم مرور عامين على الطلاق أو وفاة الزوج.

يجب إن يكون المتقدم غير حاصل على دعم إسكان اجتماعي فى المملكة فى أخر خمس سنوات.

يشترط إن يكون المتقدم فى عمر 25 عاماً ويكون عائلاً لأسرة بالكامل.

إن يكون كافة أفراد الاسرة ليس لهم منزل في المملكة.

يمكن للمراة الغير سعودية ولديها أبناء سعوديين الحصول على منحة الأراضي.

خطوات التقديم فى سكني الأراضي السكنية المجانية

التقديم فى الأراضي السكنية المقدمة من قبل وزارة الاسكان السعودية من خلال منصة سكني حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي كالأتي: