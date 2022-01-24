نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعة القادمة بعد صرف دفعة شهر يناير 2022 ومن الفئات المستحقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع قرب الضمان الاجتماعي المطور الدفعة القادمة للمستفيدين فإن عدد كبير من الأشخاص يتساءلون عن الموعد النهائي لصرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة القادمة، ومع قرب نهاية شهر يناير تزداد الأسئلة حول موعد نزول المعاش الشهري إذ أن الكثير من الأسر السعودية تعتمد على معاش الضمان الاجتماعي في سداد الالتزامات وشراء الاحتياجات الضرورية للمنزل والأسرة، وقد أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين نعرفكم على الموعد في السطور القادمة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة القادمة

من المفترض أن يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي في الأيام الأولى من الشهر ولكن في شهر يناير الحالي قد أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية أن الدعم سيتم صرفه خلال الأيام الأخيرة من الشهيرة أي الفترة الحالية حيث قد تغيير شروط استحقاق الضمان الاجتماعي بعد تطويره مما أثر على تغيير موعده، ولهذا ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة عن موعد صرف الضمان الاجتماعي للمستفيدين.

وقامت وزارة التنمية الاجتماعية بطمأنة المستفيدين حول موعد توفير معاش الضمان الاجتماعي لشهر يناير حيث قد كان من المقرر صرفه في الرابع من يناير الماضي ولكن قد تأخر موعد الصرف ليكون اليوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من يناير وعلى مدار اليوم سيكون كافة المستفيدين حاصلين على معاشهم من الضمان الاجتماعي.

فئات مستحقة للضمان الاجتماعي

يتم توفير معاش الضمان الاجتماعي لفئات معينة ترى الوزارة أنهم أكثر الفئات المستحقة للدعم وهم:

ذوي الاحتياجات الخاصة ومن يعانون من إعاقات تؤثر على العمل. النساء الأرامل والمطلقات حتى وإن كانوا أجانب. من هم تحت خط الفقر وذوي الدخل المتوسط. الذين تخطوا عمر ستين سنة. الفئات التي لا تقدر على العمل لأسباب صحية أو جسدية. من تركها زوجها ومن لديها أطفال ولا عائل لهم.

حيث تم تطوير الضمان الاجتماعي منذ بداية شهر ديسمبر من العام الماضي 2021 من أجل أن يكون شاملًا لأكثر الفئات المستحقة والتي تحتاج للحصول على المعاش الشهري من الضمان الاجتماعي، لهذا فإن الضمان الاجتماعي المطور يشمل الكثير من الأشخاص في السعودية لمساعدتهم لأجل أن يحيوا حياة كريمة هانئة.