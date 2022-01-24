نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل حساب جديد مدرستي 1443 رابط منصة مدرستي عودة المدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي عودة المدارس هو الرابط الرسمي لمنصة مدرستي التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية.خلال مرحلة العودة للمدارس. حيث أن الوزارة قد بدأت في إجراءات العودة للمدارس بشكل تدريجي على مستوى المملكة. في البداية العودة الحضورية لطلاب المدارس الثانوية والمتوسطة. ثم بعد ذلك عودة الطلاب بمراحل الابتدائية ورياض الأطفال.

منصة مدرستي التعليمية

تشتمل منصة مدرستي على مجموعة من الخدمات التعليمية الهامة. والتي تهم كل من المُعلم والطالب. يمكن من خلال المنصة تسجيل حضور الطلاب بالدروس الافتراضية وإنجاز الدروس المدرسية ورفعها لتقديمها للمعلم للمراجعة بشكل إلكتروني. ويمكن للطلاب تحميل المقررات الدراسية والاستفادة من الوسائل التعليمية المتاحة على المنصة الثرية .

رابط منصة مدرستي عودة المدارس

يمكن للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الدخول لمنصة مدرستي العودة للمدارس ” عبر الرابط الرسمي “، للدخول للخدمات الإلكترونية والتي تقدمها المنصة والتي من أبرزها تقديم كافة المعلومات والنصائح بالعودة الحضورية للمدارس والإجراءات الاحترازية وكل هذه الخدمات مجانية لكل الطلاب والطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة.

إنشاء حساب منصة مدرستي

يمكن إنشاء حساب جديد على منصة مدرستي من خلال الخطوات الآتية:

الدخول لمنصة مدرستي

النقر على أيقونة العودة للمدارس من بين الخيارات المتاحة على الصفحة الرئيسية واختيار أيقونة تسجيل جديد

وإدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكتابة رقم الجوال الخاص بك

النقر على خيار أنك لست روبرت للتحقق من المستخدم والنقر على التحقق

للتحقق من بيانات المستخدم ثم تأكيد الحساب.

تسجيل الدخول منصة مدرستي

لتسجيل الدخول للمنصة اتبع الخطوات الآتي:

الدخول لمنصة مدرستي ثم النقر على الدخول من خلال حساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.

ثم الضغط على خيار الدخول بحساب نور لولي الأمر والإداريين.

ثم تعبئة بيانات تسجيل الدخول سواء حساب مايكروسوفت أو عبر الحساب بنظام نور.

ثم إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم. والنقر على أيقونة تسجيل الدخول. ثم بدء تصفح الخدمات المتاحة بمنصة مدرستي للطلاب والمعلمين.

إلى هنا نكون قد انتهينا من طريقة تسجيل حساب جديد على مدرستي عودة المدارس سواء للطلاب أو المعلمين. وتسجيل دخول إلى حسابك بمدرستي.