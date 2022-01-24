رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عن طريق النت 1443 مع شروط استحقاق المعاش

معاش الضمان الاجتماعي من المعاشات التى تعتمد عليها كثير من الأسر السعودية فى المعيشة، فهو عبارة عن مبلغ مالي محدد من الزكاة المخصصة للملكة العربية السعودية، ويُصرف للمحتاجين بشكل شهري، فكثير من الأسر السعودية لا تستطيع العيش بدونه، فهو مخصص للأسر السعودية الحاملة للجنسية السعودية والمقيمة داخل المملكة، وكذلك للسيدات الأرامل والمطلقات وغير القادرين والذين لا يعملون، لذا يبحث الكثير عن طريقة التسجيل فى الضمان الاجتماعي عن بعد.

رابط التسجيل فى الضمان الاجتماعي عن بعد

حرصت المملكة العربية السعودية على توفير حياة كريمة لأهالى المملكة وخاصة للحالات التى تعاني من الأمراض الخطيرة أو الأسر الغير قادرة على العمل أو الأرامل والمطلقات، فهو مبلغ شهري يوفر لهم المأكل والملبس والرعاية الطبية، ويساعدهم على تعزيز جودة حياتهم وتوفير مستوي معيشه لائق، فكل فرد من أفراد المملكة يحق له العيش، ولم تتوقف المساعدات عند تقديم المال فقط بل تساعد فى تقديم فرص التدريب والتأهيل لغير القادرين، لذا سنوضح لكم رابط التسجيل فى الضمان الاجتماعي.

أولاً لابد من دخول المواطن على الموقع الالكترونى الرسمي الخاص بالضمان الإجتماعي السعودي.

تليها خطوة الضغط على اختيار الخدمات الإلكترونية.

يتم اختيار كلمة مستخدم جديد والضغط عليها.

تظهر أمامك خانات خاصة لابد من ملئ جميع البيانات المطلوبة.

نضغط على كلمة حفظ البيانات.

عند قبول طلبك من الجهة المختصة ستصلك رسالة على هاتفك تأكد القبول.

شروط الإستفادة من معاش الضمان الاجتماعي

هناك عدة شروط حددتها وزارة التضامن الاجتماعي السعودية، لابد أن تكون مطبقة على المواطن المتقدم للحصول على المعاش، فلا يسمح لأى مواطن الحصول على معاش الضمان الاجتماعي بدون تطابق الشروط المحددة عليه، وهذه الشروط كالتالي: