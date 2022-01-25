موعد إيداع التأهيل الشامل eservices.mlsd.gov.sa للحصول على الراتب الشهري الجديد لشهر يناير 2022 من المصارف السعودية، وخاصة مصرف الراجحي الذي يوجد حسابات أغلب مستفيدي الضمان فيه، وكذلك يبحث جميع مستفيدي برنامج التأهيل الشامل التابع لوزارة التنمية الاجتماعية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعمل حسابات جديد للحصول على الخدمات وكذلك تحديث البيانات الخاص بكل منهم لضمان الاستمرار في الحصول على الرواتب بشكل منتظم.

موعد إيداع التأهيل الشامل eservices.mlsd.gov.sa تسجيل جديد (معاقين – مصابين) برقم الهوية

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم العديد من البرامج الاجتماعية لجميع المواطنين من ابناء الشعب، وهم الذين لديهم ظروف مادية وصحية خاصة يحتاج فيها إلى الدعم المادي من مؤسسات المملكة، حيث يكون العاطلين عن العمل والذين ليس لديهم دخل شهري كريم، أو الذين لديهم وظائف ويكون الراتب غير كاف للحياة الكريمة وسداد الفواتير والمصروفات الشهرية الأساسية، وأيضا فئات المعاقين وكبار السن وأصحاب الإصابات التي تعوق عن العمل، وذلك وفق عدد من الشروط والمعايير الخاصة التي يختف فيها تسجيل برنامج التأهيل الشامل عن مستفيدي الضمان بالشكل العادي.

شروط التأهيل الشامل لمستفيدي الضمان الاجتماعي

يكون من فئة مستحقي الزكاة ولا يكون لديهم أملاك عقارية وزراعية أو سيارات فارهة.

ويجب أن يكون لديه إعاقة من الولادة أو لديه إعاقة نتيجة حادث يمنعه من العمل.

يكون من غير مرتادي دور الرعاية الاجتماعية.

يجب ألا يكون الحد الأدنى للراتب لهم أقل من 3000 ريال.

يكون لديهم سجل طبي وتقارير طبية من جهة حكومية معتمدة.

يجب التسجيل في رابط التأهيل الشامل وتحديث البيانات لضمان استمرار الحصول على الدعم.

ألية الحصول على رواتب برنامج التأهيل

يتم التسجيل الإلكتروني على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التنمية الاجتماعية، بألية التسجيل المتاحة.

يكون السجل الطبي المعتمد أساس التقديم في برنامج التأهيل الشامل، على أن يكون التقرير حديث لبيان مدى الإعاقة واستمرار الإعاقة أو التعافي منها.

يقوم بمتابعة مواعيد الصرف وبيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تويتر.

كيفية التسجيل في برنامج التأهيل الشامل

خطوات تسجيل التأهيل الشامل خطوات تحديث التأهيل الشامل يتم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يقوم المستخدم بكتابة الاسم ورقم الهوية. يتم اختيار ايقونة “تسجيل”. يقوم باختيار الخدمات الإلكترونية. يتم الدخول على وزارة العمل والتنمية لاجتماعية. يقوم باختيار ايقونة “الإعانة المالية للمواطنين ذوي الإعاقة”. يتم الانتقال إلى صفحة تسجيل البيانات ويقوم باتباع جميع الخطوات. يقوم بالتأكد من الطلب ثم يبدأ التسجيل. يقوم المستخدم بالدخول على رابط وزارة التنمية الاجتماعية. يتم تسجيل الدخول واتباع جميع خطوات التسجيل. يقوم باختيار ايقونة “الملف الشخصي”. يفتح له الملف الخاص بالبيانات الشخصية. يقوم باختيار تحديث بيانات التأهيل الشامل. يتم تغيير ما يلزم ثم يضغط على ايقونة “تحديث”. يظهر له حالة الطلب فيما بعد.

رواتب مستفيدي الضمان (برنامج التأهيل)

نوع الإعاقة المبلغ المستحق للمواطن (المرضى المصابون بقصر الأيدي المصابة بالضعف) 4000 ريال (مرضى الصرع والتوحد، مرضى التشوه الخلقي، مرضى شلل الأطفال ولين العظام والروماتويد، المرضى المصابون بأمراض رنوية وجلدية) 10000 ريال (مرضى الشلل الثلاثي والرباعي، المرضى المصابون بالإعاقة الطرفية) 14000 ريال (مرضى الإعاقة الذهنية، المرضى المصابون بالشلل الرباعي التام) 20000 ريال

موعد إيداع رواتب التأهيل الشامل (يناير 2022)

يتم تحديد موعد الإيداع شهريا ويون حسب أيام العطلة المتاحة بالمملكة، وقد تقرر صرف راتب التأهيل لشهر يناير 2022 يوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022 الموافق 23 جمادي الآخرة 1443، ويقوم كل مصرف على حدة بتحديد ألية التسليم للمستفيدين لمنع التكدس فيه.