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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية للحصول على المساعدات الفورية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين بداخل معظم أركان المملكة، حيث تتم هذه المساعدات من الأمير الوليد بن طلال بدون مقابل، يأتي تحت عنوان دوره في مساعدة أبناء الوطن، تختلف المساعدات التي يقدمها الأمير الوليد بن طلال ما بين سيارات أو مساكن فضلاً عن مساعدته في سداد الديون وغيرها من المساعدات المالية والعينية التي تهم كافة أبناء الشعب السعودي.

رابط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال 1443 للحصول على المساعدات مجانا

تتم آلية التقديم في مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية للاستفادة من الخدمات العديدة التي يقدمها جاءت كالتالي:



الدخول على موقع مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية.

التوجه إلي القائمة الرئيسية ل لوليد بن طلال.

النقر على تسجيل جديد.

كتابة الإسم الخاص بالمتقدم رباعي.

تسجيل رقم هوية المتقدم بشكل صحيح.

كتابة البريد الإلكتروني.

إعادة التأكيد على كتابة البريد الإلكتروني مرة أخري.

تسجيل رقم الجوال.

كتابة كلمة المرور.

الضغط على مربع التفعيل.

إعادة التأكيد على كتابة كلمة المرور مرة أخرى.

الضغط على تسجيل، وإليكم فيديو يوضح بطريقة بسيطة كيفية التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال.

شروط الحصول على المساعدات من الأمير الوليد بن طلال

كشفت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية عن المعايير والضوابط الشرعية الواجب توافرها في جميع المتقدمين الراغبين في الاستفادة من المساعدات التي يتم منحها للمواطنين السعوديين، من أبرز هذه الشروط التالي:

عدم تجاوز دخل أسرة المتقدم عن ثلاثة آلاف ريال سعودي. يجب أن لا يكون لدي المواطن المتقدم سيارة أو مسكن مسجل بإسمه. التوقيع على نموذج موضح فيه عدم بيع السيارة أو المسكن الذي تم منحه من الأمير الوليد بن طلال. التسجيل في مساعدات الوليد بن طلال مرة واحدة فقط.

فيما أوضحت المؤسسة على الشروط والأحكام المخصصة لحصول المتقدم على السيارات والتي كان أبرزها تجاوز عمر المتقدم عن 21 عام، وعدم الحصول على دخل شهري يتجاوز 3 آلاف ريال سعودي، وإليكم باقي شروط مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية.

وصلنا لختام شرح رابط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية للحصول على المساعدات الفورية.