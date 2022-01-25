وزارة التعليم السعودية تمنح الطلاب إجازة أسبوعية مطولة خلال الفترة المقبلة من العام الدراسي الجديد، حيث قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن خبر سار لجميع الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، أعلنت الوزارة عن إمداد الإجازة الأسبوعية لجميع الطلاب، ومن المعروف أن الإجازة الأسبوعية كانت يومين في الأسبوع هما الجمعة والسبت، ولكن مع إعلان الوزارة التربية والتعليم عن إجازة جديدة مدتها أطول لكي يعطي الفرصة للطلاب أن يستمتعوا بهذه الإجازة ويأخذوا القدر الكافي من الراحة، و لتمكينهم من الدراسة الجيدة، سوف نقدم لكم كل المعلومات الخاصة بقرار وزير التربية والتعليم الجديد بخصوص الإجازة الأسبوعية.

وزارة التعليم السعودية تمنح الطلاب إجازة أسبوعية مطولة

قرر وزير التربية والتعليم السعودي مد الإجازة الأسبوعية لجميع الطلاب، حيث جاء نظام الإجازة الجديد وتكون مدة هذه الإجازة من أربع أيام في الأسبوع، وتكون مدة الدراسة ثلاث أيام فقط، مع العلم أن الإجازة سوف تبدأ من يوم الأربعاء حتى يوم يوم السبت أو من يوم الجمعة حتى يوم الاثنين، وتعتبر هذه المرة الأولى والوحيدة التي تكون فيها الإجازة الأسبوعية طويلة، حيث من المعروف أن الإجازة الأسبوعية مدتها يومين فقط هما الجمعة والسبت، وتعتبر هذين اليومين الإجازة الرسمية في المملكة العربية السعودية.

هدف وزارة التعليم من إطالة الإجازة الأسبوعية

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن إطالة الإجازة الأسبوعية لجميع الطلاب، ونزل هذا الخبر على جميع الطلاب بالفرح والسرور، وكلنا نعرف مدى الضغوط النفسية والدراسية على جميع الطلاب، وكانوا ينتظرون مثل هذا القرار لكي يأخذوا قدر كاف من الراحة حتى يستطيعوا استكمال الدراسة بكل قوة، وذلك في جميع المدارس بمختلف المدن السعودية المختلفة.

وجاء هدف وزارة التربية من هذا القرار هو تخفيف العبء الدراسي على جميع الطلاب والطالبات أيام الأسبوع، ويرجع ذلك بسبب طول مدة الدراسة في الأسبوع، حيث يراعي وزير التربية والتعليم السعودي بالحالة النفسية لجميع الطلاب ويحرص دائما على تقديم الراحة للطلاب، وذلك للاهتمام بالعملية التعليمية والتي تعد من أهم أعمدة رؤية المملكة 2030 والتي تعمل عليها الحكومة السعودية.