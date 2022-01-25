كيفية التقديم علي الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية 1443 وشروط استحقاق الدعم

تدور الكثير من الأسئلة في ذهن مستفيدي الضمان الاجتماعي أو الراغبين في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي بعد قرار تحديثه وتحديث شروطه، ومن أكثر تلك الأسئلة شيوعًا هي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي فمن خلال تلك الشروط يقوم البرنامج باختيار أكثر الفئات المستحقة للمعاش الشهري حسب دخلها وعدد أفراد الأسرة ومن ثم توفير الدعم الشهري الذين يتفق مع الأسرة، وقد تم تطوير الضمان الاجتماعي لكي يشمل أكبر عدد من الفئات في السعودية المستحق للمعاش الشهري فما هي شروط الضمان الاجتماعي؟

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة التنمية الاجتماعية شروط استحقاق الدعم للمستفيدين لتحديد الفئات الأكثر أحقية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي والاستفادة به وتلك الفئات هي من يحق لها التقديم في النظام لتحديد إذا ما كان يحق لها الدعم أم لا وهي:

سعوديين الجنسية فقط والاستثناء للمرأة الأجنبية ومتزوجة من سعودي أو مطلقة أو أرملة سعودي ولها أولاد ومن يحملون لبطاقات التنقل وذوي الاحتياجات الخاصة.

الإقامة بصورة دائمة في المملكة السعودية.

عدم وجود أصول مرتفعة القيمة للمتقدم.

التزام المواطن بالبرامج التي توفرها وزارة التنمية الاجتماعية للتدريب على الوظائف والعمل للأفراد القادرين على العمل.

دخل الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي لا يجب أن يكون أكثر من دخل البرنامج على أن يكون أقصى دخل للأسرة 1100 ريال وللفرد 550 ريال.

أن يكون المتقدم ليس مقيمًا بأي دور من الدور الحكومية للإيواء.

تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة من الوزارة وخاصةً المتعلقة بالتعليم والحالة الصحية.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

بعد التأكد من استيفاء شروط الضمان الاجتماعي في الأفراد المتقدمين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي تتبع الخطوات القادمة التسجيل في البرنامج: