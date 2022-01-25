“من هنا” رابط منصة مدرستي وطريقة تسجيل الدخول بالخطوات 1443

رابط منصة مدرستي وطريقة تسجيل الدخول تعتبر مصبّ حديث آلاف أولياء الأمور والطلاب في الفترة الماضية، حيث أن منصة مدرستي ليست بمثابة أفضل منصة تعليمية في المملكة العربية السعودية بل ذاع صيتها في كافة أنحاء دول العالم، حيث أنها ساهمت في استمرار العملية التعليمية أثناء فترة انتشار فيروس كرونا في شتى قاع الأرض، وتبعًا للوزارة تمكن ملايين الطلاب من إكمال الدورات الأكاديمية الخاصة بهم إلى جانب إجراء الامتحانات النهائية لهم، ولهذا سوف نقوم بذكر رابط منصة مدرستي وطريقة تسجيل الدخول فيها.

رابط منصة مدرستي وطريقة تسجيل الدخول

إن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية قد أكدت أن عودة طلاب المرحلة الابتدائية إلى مقاعدهم الدراسية لا تعني إلغاء منصة مدرستي بل أنها سوف تظل مستمرة حتى مع حضور الطلاب، وذلك أنها أصبحت رافد مهم وضروري للعملية التعليمية، وبعد التقصي إليك رابط منصة مدرستي وطريقة تسجيل الدخول:-

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة مدرستي.

الضغط على خانة العودة إلى المدرسة.

النقر على خانة تسجيل جديد.

إدخال كافة البيانات المطلوب، على سبيل المثال، الرقم القومي لولي الأمر أو رقم إقامة ولي الأمر ورقم الهاتف المحمول.

النقر على زر التحقق.

إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله لك كرسالة نصية على الهاتف ثم النقر على خانة تحقق.

سوف يظهر أمامك اسم ولي الأمر وأسماء الطلاب المسجلين، وإذا كنت ترغب في الحصول على كلمة مرور لابد من الضغط على المربع المجاور لاسم الطالب.

سوف تصلك رسالة على الهاتف بها كلمة مرور الطالب.

قرارات وزارة التربية والتعليم ومنصة مدرستي

عندما قل عدد المصابين بفيروس كرونا وتقلص انتشاره خلال محافظات المملكة، قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن عودة الدراسة حصورًا في المدارس مع بعض الشروط التي قامت بتأكيدها منها أخذ كل طالب وطالبة وأيضًا المعلمين والعاملين في قطاع المدارس والوزارة بأخذ جرعتي لقاح كرونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأيضًا استمرار عمل منصة مدرستي والاستفادة منها على أكمل وجه، فكما ذكرنا أن لها دور كبير في استمرار تلك المنظومة.