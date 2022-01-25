شروط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد وطريقة التسجيل

شروط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد لقد قامت وزارة الموارد البشرية بوضع بعض التحديثات للضمان الاجتماعي في المملكة العربية السُّعُودية حتى يستطيع المواطن في المملكة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد فيجب أن يكون مستوفي للشروط التي تم وضعها ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح هذه الشروط وأيضاً سوف نقوم بتوضيح بعض الأمور التي تخص هذا الموضوع.

شروط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية بوضع بعض الشروط والأحكام التي يجب على من يرغب الحصول على الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد مراعاتها وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

لا بد من أن يكون المتقدم للتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد يملك الجنسية السُّعُودية.

كما يجب أن يكون مقيم في المملكة العربية السُّعُودية.

يشترط ألا يتعدى الدخل الخاص بالأسرة التي تريد التسجيل عن الحد المقرر للحصول على معاش الضمان.

لا بد من أن يكون التقديم إلكترونياً بواسطة الموقع الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية.

يجب أن يكون المواطن الذي يريد التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد غير قادر على العمل وذلك بسبب التقدم في السن أو الإعاقة أو الإصابة بالأمراض.

الزوجة التي قام زوجها بهجرها أو طلقها.

الأسرة التي يوجد بها مدمن.

يلزم المتقدم للتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد أن يقوم بإحضار الأوراق والمستندات التي تثبت أنه يستحق الضمان الاجتماعي.

الأسرة التي توفي من يعولها.

المرأة التي قد غاب عنها زوجها.

طريقة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع بعض الخطوات التي يجب على كل مواطن في المملكة العربية السُّعُودية يريد التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد بإتباع هذه الخطوات وهي تتمثل في الآتي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

ثم القيام بتسجيل الدخول.

تدوين جميع البيانات والمعلومات المطلوبة وهي مثل (رَقَم الجوال، تاريخ الميلاد، كلمة المرور، رَقَم الهُوِيَّة).

ثم بعد ذلك يجب أن يتم الموافقة على الشروط التي تم وضعها وبعدها يتم تسجيل الدخول.

سوف يتم الحصول على كلمة المرور مؤقتة عبر الجوال الذي تم تسجيل الدخول من خلاله وذلك حتى يتم تفعيل هذا الجوال.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة مصادقة.

تدوين رَقَم الهُوِيَّة وأيضاً كلمة المرور.

يجب أن يتم وضع البيانات والمعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة لذلك في المِلَفّ الموحد.

ثم الولوج إلى المِلَفّ الموحد والقيام بإدخال البيانات المطلوبة مثل (عدد أفراد الأسرة، الممتلكات وغيرها من البيانات المطلوبة) حتى يتم توضيح الوضع الاقتصادي للعائلة.

وبعد ذلك يتم إرفاق البيانات إلى المنصة.

وأخيراً سوف يتم البت في الطلب سواء كان المتقدم يستحق الضمان أم لا.

وفي الختام نكون قد قمنا بسرد شروط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد كما قمنا أيضاً بتوضيح الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد.