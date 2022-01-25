نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مناطق الهدد في جدة بعد التحديث الأخير 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هنا مناطق الهدد في جدة 1443 حيث تم الإعلان عن عدد كبير من المناطق العشوائية التي توجد في جدة، وسوف تقوم الحكومة بإزالتها جميعًا بالتتابع حتى يتم التخلص منها، والهدف هو إعادة إعمار هذه المدينة ومنحها الشكل الحضاري المتميز اللائق بها، وتحرص الحكومة السعودية على التخلص من الأحياء العشوائية ليس في جدة فقط ولكن في كل المدن السعودية وهي أحد أهداف رؤية المملكة 2030.

مناطق الهدد في جدة 1443

مناطق الهدد هي المناطق العشوائية التي سوف يتم إزالتها وإعادة بنائها ولكن بالتنظيم اللازم والتصاريح في جدة، ومن أمثلة هذه المناطق ما يلي:

حي النزلة اليمانية: تبلغ مساحته 1.3 كم، عدد السكان به 49210 فرد.

تبلغ مساحته 1.3 كم، عدد السكان به 49210 فرد. حي الصحيفة: تبلغ مساحته 0.436 كم، عدد السكان به 22988 فرد.

تبلغ مساحته 0.436 كم، عدد السكان به 22988 فرد. الروابي: تبلغ مساحته 2.38 كم، عدد السكان به 59135 فرد.

تبلغ مساحته 2.38 كم، عدد السكان به 59135 فرد. حي الكيلو 11: تبلغ مساحته 0.53 كم، عدد السكان به 17955 فرد.

تبلغ مساحته 0.53 كم، عدد السكان به 17955 فرد. حي الحمدانية: تبلغ مساحته 0.14 كم، عدد السكان به 56 نسمة.

تبلغ مساحته 0.14 كم، عدد السكان به 56 نسمة. غليل: تبلغ مساحته 1.24 كم، عدد السكان به 38785 فرد.

تعويضات أمانة جدة

تم الإعلان عن وجود عدد من التعويضات للسكان المتضررين من قرارات الإزالة، وهناك عدد من اللجان المختصة بمتابعة الإزالة في كل منطقة في جدة، ويتمكن المواطن من التوجه إلى هذه اللجنة والتعرف منها على كل الشروط الواجب توافرها للحصول على التعويض، وبعد دراسة مدى توفر الشروط لدى كل مواطن يتم تحديد قيمة التعويض الخاص به، تابع الآتي:

مواصفات الأحياء العشوائية في جدة

تحتوي الأحياء على الكثير من المواصفات التي تجعلها مكان غير آدمي، وغير مناسب للحياة به، ومن أهم هذه المواصفات عدم احتوائها على القدر الكافي من الخدمات والمرافق بمختلف أنواعها، حيث تفتقر إلى الخدمات التعليمية، الصحية، شبكات الصرف الصحي، الكهرباء، المياه، وهو ما يجعل الحياة داخلها صعبة.

وهناك الكثير من المواصفات السيئة للمباني التي توجد في الأحياء العشوائية، لأن هذه المباني لم يتم الحصول على تصاريح لها، وبالتالي تم بنائها بطريقة عشوائية، مع عدم مراعاة أي تخطيط أو تنظيم أو معايير سلامة عند البناء، وهو ما يجعل منها عدد من المباني المتهالكة الآيلة للسقوط، وتحمل أخطار عديدة على السكان.