كيف يتم حساب نهاية الخدمة في السعودية بالطريقة الجديدة 2022

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عمر شويل - جدة كيف يتم حساب نهاية الخدمة في السعودية؟ سؤال يدور في ذهن من اقترب من سن التقاعد سواء كان يعمل في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي في السعودية، حيث تم العديد من التعديلات الجديدة على آلية حساب مكافأة نهاية الخدمة، لذا وجب عليا الكشف عن الطريقة الصحيحة لحساب القيمة المالية التي ستحصل عليها الشخص إذا انهي مدة خدمته أو تقدم بالاستقالة بعد مرور عامين على الأقل.

كيف يتم حساب نهاية الخدمة في السعودية

ابسط طريقة لحساب القيمة المالية النهائية المفترض أن يتحصل عليها الموظفين الحكوميين عند بلوغ سن التقاعد تأتي كالتالي (نصف المرتب الذي كان يتحصل عليه مضروف في عدد السنوات )، ولكن هناك بعض الضوابط التي يجب أن يعلمها كل موظف يعمل في مجال القطاع الخاص أو الحكومي ألا وهي التالي:

يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة إذا تجاوز مدة عمل اكثر من عامين، وبالتالي إذا تقدم العامل بالاستقالة قبل مرور عامين فلا يستحق مكافأة.

إذا تجاوز مدة عمل اكثر من عامين، وبالتالي إذا تقدم العامل بالاستقالة قبل مرور عامين فلا يستحق مكافأة. يحصل العامل على 1/3 مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت فترة العمل ما بين عامين إلي 5 أعوام.

يستحق الموظف 2/3 مكافأة نهاية الخدمة إذا قضي في العمل مدة ما بين 5 سنوات إلي 10 سنوات.

يحصل العامل على قيمة مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا قضي في العمل مدة عشر سنوات أو أكثر، واليك رابط طريقة حساب المكافأة للقطاع الخاص.

مقدار مكافأة نهاية الخدمة

تعد القيمة المالية النهائية التي يحصل عليها الموظفين الحكوميين أو الذي كانوا يعملون في القطاع الخاص هي المبلغ الذي بدوره يقوم به الشخص بتأمين حياته من ناحية قيمة هذه المكافأة، لذا يمكنكم حساب قيمة القيمة المالية عبر حاسبة مكافأة نهاية الخدمة الخاص بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كالتالي:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط على حاسبة مكافأة نهاية الخدمة. تسجيل البيانات التالية (نوع العقد، سبب إنهاء العلاقة العمالية، الراتب، مدة الخدمة بالسنوات، عدد الأشهر، عدد الأيام). الضغط على علامة يساوي.

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية ضوابط صرف نهاية الخدمة والتي تتلخص في عدة بنود جاءت كالتالي:

يحسب قيمة مكافأة نهاية الخدمة بناء على اخر راتب تحصل عليه الموظف.

يحق للعامل صرف مكافأة نهاية الخدمة إذا تقدم باستقالته في مدة زمنية لا تقل عن سنتين من العمل.

وصلنا لختام شرح كيف يتم حساب نهاية الخدمة في السعودية بالطريقة الجديدة 2022.