نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأمين المركبات من تكافل الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل شخص يقود سيارة معرض لمخاطر الطريق والحوادث بشكل عام إما من جراء خطأ شخصي أو أخطاء الآخرين ، ورغم ما تقدمه شركات صناعة السيارات من مزايا تأمينية وتطورات تكنولوجية للحفاظ علي حياة الانسان والأصول المالية المتمثلة في ملكيته للمركبة ، إلا أن الحوادث أم غير متوقع العواقب ، وهذا ما يستوجب علي مالك المركبة ضرورة وضع تأمين فعال علي مركبته لتفادي الخسارة الفادحة في أصوله المجمدة في المركبة ، ولحماية الغير من أخطاؤه كذلك ، ومن هذا المنطق تعمل شركة تكافل الراجحي في مجال التأمين عموما ومجال التأمين علي المركبات ، وهو مدار حديثنا في هذا المقال تحديداً بعنوان تأمين المركبات من تكافل الراجحي ، وعبر فقرات المقال نستعرض لكم أهم مميزات تأمين تكافل الراجحي علي السيارات وطريقة إصدار الوثيقة إلكترونياُ عبر موقع تكافل الراجحي ، كما يمكنكم التعرف علي شروط تمويل وطني والموشكين علي التقاعد من بنك الراجحي عبر موقعنا ثقفني.

مزايا تأمين المركبات من تكافل الراجحي

تقدم شركة تكافل الراجحي للتأمين العديد من المزايا علي تأمين المركبات في المملكة العربية السعودية بخلاف العروض الدائمة والتخفيضات وهي ما نتعرف عليه كالآتي :

سرعة وسهولة في التأمين عبر الانترنت. منتجات تأمينية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. منتجات متنوعة تناسب احتياجات كافة العملاء. تسوية واستجابة سريعة من خلال بوابة المطالبات. خدمة متناسبة ومتوازنة مع التكلفة المطلوبة. مجموعة من المتخصصين في خدمة العملاء عبر الفروع. تكافل الراجحي يساعدك في حماية الأشياء والممتلكات.

وعن طريق الموقع الرسمي يمكنكم طباعة تأمين تكافل الراجحي والتعرف علي سعر تأمين تكافل الراجحي

منتج تأمين وافي سمارت

تقدم شركة تكافل الراجحي البرنامج التأميني ضد الغير ” وافي سمارت ” عبر تكافل الراجحي تأمين سيارات :

برنامج تأمين يقدم التغطية التكافلية ضد الغير ” طرف ثالث “بالعديد من المنافع والمزايا الإضافية.

تغطية مجانية لمركبة العميل لمرة واحدة بقيمة تتراوح بين 5 ألاف و 25 ألف ريال سعودي وفقاً لمبلغ وثيقة التأمين.

مبلغ التغطية المستحق غير خاضع لنسبة التحمل إذا كان وقوع الحادث أو الخسارة خلال الـ 20 الأولي بعد صدور الوثيقة.

خلال فترة الـ 20 الأول ، عند حدوث مطالبة يتم حساب نسبة تحمل بمقدار ألفين ريال سعودي.

وتكافل الراجحي شركة رائدة في مجال تأمين المركبات في المملكة العربية السعودية بما تقدمه عبر فرع تكافل الراجحي للتأمين المركبات.

مستندات تقديم مطالبة في نظام التأمين الشامل للمركبات

يجب علي العميل صاحب وثيقة التأمين الشامل توفير الوثائق التالية عند تقديم مطالبة :

تقديم تقرير الحادث من المرور أو نجم لإجراء الإصلاح للمركبة. كذلك تقديم نسخة من تصيح المرور أو نجم لتصليح المركبة. تقرير شيخ المعارض بخصوص تكلفة الإصلاح. نسخة ضوئية من : الاستمارة.

الهوية / الإقامة.

رخصة القيادة. الوثائق التالية : حكم المحكمة الأصلي.

الصك الشرعي.

تقرير طبي.

شهادة وفاة للغير ” طرف ثالث ” حال اقتضي الأمر. صورة لسيارة الطرف الثالث المتضررة.

ويمكن التواصل علي الرقم التالي : 920004414 في حال وجود أي استفسارات أخري ، وتكافل الراجحي تعتبر الشركة الأولى في مجال تأمين المركبات.

طريقة طلب وثيقة تأمين للمركبة من تكافل الراجحي

يمكن تقديم طلب وثيقة تأمين للمركبة باتباع الخطوات التالية :

الدخول علي الموقع الرسمي لتكافل الراجحي علي الإنترنت. اختيار المؤمن له : فرد أو شركة. تحديد نوع التغطية : ضد الغير – سمارت – شامل. ملأ البيانات التالية : رقم بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة.

اختيار شهر انتهاء الهوية بالهجري.

اختيار سنة انتهاء الهوية بالهجري.

إدخال رقم الجوال. كتابة معرف البريد الإلكتروني الخاص بك. الضغط علي التالية لمتابعة عملية التقديم ورفع الوثائق المطلوبة.

سيتم التواصل معكم بخصوص تقرير فحص فني للمركبة ومستندات الملكية وغيرها.

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