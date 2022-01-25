نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فوائد.. 3 طرق لتقسيط جوال iphone 13 pro max عبر الراجحي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُوفر مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية لتقسيط جوال iphone 13 pro max بمرونة في السداد وراحة في التسوق بلا حدود مع برنامج تساهيل والبطاقات الائتمانية بأقساط شهرية ثابتة وميسرة تبدأ من 3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرًا دون هامش ربح من خلال إحدى المحلات التجارية المشاركة في برنامج تساهيل، فيما يأتي ذلك في إطار التيسير على المواطنين والمقيمين الراغبين في امتلاك هذا الهاتف وفي الوقت نفسه عدم دفع ثمنه بالكامل.

تقسيط جوال iphone 13 pro max عبر الراجحي من x- سايت

ومن الممكن تقسيط جوال iphone 13 pro max عبر الراجحي من x- سايت إحدى الشركات الإلكترونية المتعاونة مع برنامج تساهيل لتقسيط المنتجات، وذلك باستخدام أي من بطاقات الراجحي الائتمانية بحد أدنى ألف ريال سعودي، إذ يجري تحويل قيمة العملية إلى برنامج 0% تساهيل حتى 3 أو 6 أو 12 شهرًا ويسري العرض حتى 5 ديسمبر 2022م.

شراء جوال iphone 13 pro max بالتقسيط من الراجحي عبر stc

ويُمكن جوال iphone 13 pro max بالتقسيط من الراجحي عبر stc للاتصالات في المملكة، باستخدام إحدى بطاقات الراجحي الائتمانية لدى متاجر stc أو الموقع الإلكتروني للشركة بحد أدنى ألف ريال سعودي، وذلك بتحويل قيمة العملية إلى برنامج 0% تساهيل حتى 6 أو 12 شهرًا، علماً بأن العرض سارى حتى هذه اللحظة ولم يتم الإعلان عن موعد انتهاء العرض من قبل مصرف الراجحي.

تقسيط هاتف آيفون 13 برو ماكس من الراجحي عبر زين

ويُمكن تقسيط هاتف آيفون 13 برو ماكس من الراجحي عبر شركة زين للاتصالات في المملكة، وذلك باستخدام إحدى بطاقات الراجحي الائتمانية لدى متاجر زين والموقع الإلكتروني بحد أدنى ألف ريال سعودي، وذلك بتحويل قيمة العملية إلى برنامج 0% تساهيل حتى 6 أو 12 شهرًا، فيما أعلن مصرف الراجحي عبر موقعه بشكل رسمي أنه يسري العرض حتى 30 سبتمبر 2022.

كيفية التواصل مع خدمة عملاء الراجحي

وفي حالة رغبة أي عميل في الاستفسار عن أي معلومات بخصوص هذه العروض، الدخول إلى رابط موقع الراجحي برنامج تساهيل 0%، أو من الممكن التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء في المصرف من خلال الرقم المخصص لذلك وهو +966-92000-3344 وذلك من أي مكان في المملكة العربية السعودية.