كيفية تقسيط أي جوال جديد من جرير في 3 خطوات فقط.. والشروط الجديدة 2022

تقدم مكتبة jarir في المملكة العربية السعودية العديد من العروض المميزة للمواطنين والمقيمين، منها إمكانية تقسيط أي جوال من جرير في 3 خطوات فقط، ليملك بعدها العميل الهاتف الذكي الذي يتمناه دون دفع ثمنه بالكامل خصوصًا إذا كان من الفئة السعرية المرتفعة، لكن لا بد من استيفاء عدد من الشروط التي حددتها المكتبة وهي ليست تعجيزية بل هدفها ضمان جدية العملاء في سداد الأقساط المقررة.

كيفية تقسيط أي جوال من جرير في 3 خطوات فقط

ويمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة تقسيط أي جوال من جرير في 3 خطوات فقط، وهي على النحو التالي:

التقدم بطلب أونلاين من خلال رابط على الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير، وملء البيانات من خلاله. الحصول على موافقة بشراء الهاتف الذكي المطلوب. زيارة أقرب معرض لإتمام عملية الشراء.

شروط شراء جوال من جرير بالتقسيط

وحددت شركة جرير عددًا من الشروط التي يجب توفرها لشراء هاتف ذكي بالتقسيط، وهي على النحو التالي:

خدمة التقسيط مُقدمة بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل، وهي التي لها كامل الحق في قبول أو رفض طلب التمويل المقدم من العميل بناءً على أهليته والشروط الخاصة بمزود الخدمة.

ولا يُمكن للعميل شراء المنتجات بالدمج ما بين طريقة الدفع عبر خدمة تقسيط المشتريات وأي طريقة دفع أخرى.

الخيارات المتاحة للتمويل 6 أشهر أو 12 شهرًا، و18 شهرًا، و24 شهرًا، و36 شهرًا، ويحق للعميل اختيار المناسب بالنسبة إليه بشرط ألا تتعارض مع الشروط بشركة التمويل.

خدمة تقسيط المشتريات تشمل حصول مزود الخدمة على هامش ربح 1.85% في شهر.

يجب ألا تقل قيمة الفاتورة عن 4 آلاف ريال سعودي وبحد أقصى 30 ألف ريال سعودي.

من الممكن للعميل الحصول على موافقة مبدئية بالتقديم على الطلب الأونلاين قبل زيارة الفرع.

لا يُمكن استرجاع قيمة الهاتف نقدا، وفي حال الرغبة باستبدال أو استرجاعه، يخضع ذلك لسياسة الاستبدال والاسترجاع في مكتبة جرير.

المستندات المطلوبة لشراء جوال بالتقسيط من مكتبة jarir

وفي حالة استيفاء الشروط المطلوبة لشراء هاتف ذكي من جرير بالتقسيط، لا بد من توفير بعض المستندات المطلوبة لإتمام عملية الشراء، وهي كالتالي:

الهوية الوطنية للمواطنين أو هوية مقيم للوافدين على أن تكون سارية الصلاحية.

توفر تعريف بالراتب.

إحضار كشف حساب يوضح آخر 3 رواتب.

واشتراك التأمينات الاجتماعية.

مزايا شراء هاتف ذكي من jarir بالتقسيط

وعملية شراء هاتف ذكي من مكتبة jarir بالتقسيط، تشمل على العديد من المميزات، أبرزها: