نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 30 ألف ريال بدون كفيل ولا رسوم بأسهل طريقة للسداد أول قسط بعد شهرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي 30 ألف ريال بدون كفيل ولا رسوم إحدى المنتجات تمويل الأفراد من شركة اليسر التي توفر الحلول المالية بأسهل الصور وأسرع إجراءات، من أجل تحقيق رؤيتها وهدفها الذي يكمن في الوصول بها كأفضل شركة تمويل في السعودية مرخصة ومعتمدة من البنك المركزي السعودي، حيث تقدم الشركة عدة برامج قروض مبسطة تشمل الأفراد والمؤسسات والشركات فضلاً عن كل ما هو جديد سواء في البرامج أو المنتجات أو آلية الموقع في طلب المنتج بحيث يعمل بأحدث تقنية رقمية تنجز المهام في لحظات.

ما هو التمويل الأصغر من شركة اليسر؟

هو نوع من القروض المتاحة لدى الشركة سمي بالتمويل الأصغر نظراً لأن القيمة 30 ألف ريال فقط وعدد السنوات قليلة أيضاً مقارنة بالمنتجات الأخرى التي لها مبالغ كبيرة وسنوات السداد أكبر، خصص هذا المنتج لكي يفك الأزمات المالية بصورة سريعة مع وجود تسهيلات أكثر منها لا يشترط جهة عمل معتمدة، بينما يكون العمل له وظيفة في إحدى القطاعات سواء حكومي أو خاص يشمل هذا المنتج أيضاً السعوديين والمقيمين دون التفرقة في الاشتراطات.

مميزات التمويل الأصغر من شركة اليسر

شروط الحصول على تمويل شخصي 30 ألف ريال بدون كفيل ولا رسوم

خصصت شركة اليسر للتمويل بعض الضوابط وهي:-

لابد أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات حكومي أو خاص. العمر من 22 وحتى 60 سنة أما المتقاعدين حسب العمر التقاعدي. لا يقل الراتب عن 5000 ريال سعودي. أن لا تقل فترة الخدمة في العمل عن ثلاثة أشهر. تطبق الشروط والأحكام.

كيفية طلب تمويل شخصي 30 ألف ريال بدون كفيل ولا رسوم من شركة اليسر

يمكن التقديم الإلكتروني عبر رابط موقع شركة اليسر للتمويل والإجارة

تعبئة النموذج المطلوب ونوع القرض ورفع المستندات التي تتمثل في النقاط التالية:-

بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة سارية المفعول.

كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

عنوان السكن الحالي.

تعريف بالراتب مصدق من الغرفة التجارية للقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن شركة اليسر تقدم منتجات عديدة اخرى للأفراد منها أكثر من منتج ميسر السداد ( التمويل اجارة السيارات وتمويل التورق وتمويل المتقاعدين) فضلاً عن القرض الأصغر الذي يعطي نبلغ 30 ألف ريال وكلهك بأقساط ميسرة السداد على أن تحل الشركة الأزمات المالية لدى المواطنين والوافدين بالمملكة، وكما ذكرنا هذا ضمن الخطة الاستراتيجية التي تعمل بها لكي تقدم بها أفضل الخدمات.