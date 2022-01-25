نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يفتح سوق الاسهم السعودي ومتى يغلق بعد التحديث في المواعيد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعرف على متى يفتح سوق الاسهم السعودي ومتى يغلق، وغيرها من أمور عديدة تتعلق بسوق الأسهم السعودي هو ما يحتوي عليه هذا المقال، حيث يهتم قطاع عريض من المواطنين السعوديين بمتابعة سوق الأسهم، مواعيده، الشركات المشتركة به، مواعيد الاكتتاب الخاصة بكل شركة منهم، ومن خلال متابعة هذه المعلومات يتمكنون من الاكتتاب في الشركات المتنوعة وبالتالي تحقيق قدر كبير من الأرباح.

متى يفتح سوق الاسهم السعودي

يقوم سوق الأسهم السعودي بفتح أبوابه أمام جميع الشركات التي تريد أن تستثمر به ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، وتبدأ أيام العمل في الأحد، وتنتهي يوم الخميس من كل أسبوع.

متى يغلق سوق الأسهم السعودي

يتم إغلاق سوق الأسهم أمام الشركات التي تستثمر به في تمام الساعة الثالثة مساءً بالنسبة لأيام العمل من الأحد إلى الخميس، ويغلق السوق تمامًا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

مراحل تداول الأسهم

تمر عملية تداول الأسهم بأربع مراحل، وتتمثل هذه المراحل في التالي:

أول مرحلة هي تقديم الأوامر الخاصة بالبيع أو الشراء من خلال العضوية في تداول، ويتم تقديم الأوامر مباشرةً عبر حضور العضو إلى السوق المالي، أو بصورة غير مباشرة عبر الإنترنت. ثاني مرحلة هي إدخال أوامر البيع والشراء إلى النظام الخاص بإدارة الأوامر. ثالث مرحلة يبدأ نظام تداول في هذه المرحلة بمطابقة الأسعار مع الأوامر والوقت الذي تم به التداول. رابع مرحلة يتم بها نقل الأسهم من الحساب الخاص بالبائع إلى الحساب الخاص بالمشتري.

العطلات الرسمية لسوق الأسهم السعودي

هناك أيام عطلات على مدار العام يتم إغلاق سوق الأسهم السعودي بها، وتتمثل أهم هذه الإجازات في التالي:

الأيام الخاصة بعيد الفطر، عيد الأضحى، حيث يتم تحديد موعد كل عيد منهم وإعلانه عطلة رسمية في سوق الأسهم.

الإجازات الرسمية الأسبوعية، وتتمثل في يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

اليوم الوطني السعودي وهو الموافق 23 سبتمبر من كل عام ميلادي.

ويعتبر سوق المال السعودي تداول من أشهر الأسواق المالية على مستوى العالم، وهناك أكثر من 200 شركة مشتركين به، وتطرح كل شركة عدد من الأسهم الخاصة بها للاكتتاب كل فترة.