جدول ازالة العشوائيات جدة التحديث الأخير 1443 وفقًا للأمانة العامة بجدة

هنا جدول ازالة العشوائيات جدة وهو الجدول الذي يحتوي على مختلف الأحياء العشوائية التي عليها ازالة في جدة والتي صدر قرار من الحكومة السعودية بالتخلص منها وإزالتها بالكامل، وسوف يتم إعادة بناء جميع هذه الأحياء مرة أخرى ولكن بالشكل المنظم والحضاري الذي يليق بهذه المدينة السياحية الرائعة، وتحرص الحكومة السعودية على التخلص من الأحياء العشوائية في مختلف المناطق في السعودية، والحصول على شكل حضاري للبلد بالكامل.

جدول ازالة العشوائيات جدة

حي ثول: مساحته 2.6 كم، عدد السكان به 10906 نسمة.

حي النزهة: مساحته 0.48 كم، عدد السكان به 7973 نسمة.

ذهبان: مساحته 2.3 كم، عدد السكان به 7196 نسمة.

حي الأمان: مساحته 0.1 كم، عدد السكان به 2345 نسمة.

حي البروبة: مساحته 1.72 كم، عدد السكان به 48426 نسمة.

العزيزية: مساحته 1.2 كم، عدد السكان به 27251 نسمة.

منطقة شريفة: المساحة 0.432 كم، عدد السكان به 9388 نسمة.

حي الرحاب: تبلغ مساحته 0.19 كم، عدد السكان به 5096 نسمة.

حي مالك بني: تبلغ مساحته 1.3 كم، عدد السكان به 24934 نسمة.

الرويس: مساحته 0.83 كم، عدد السكان به 28078 نسمة.

الحي الشرقي: مساحته 0.46 كم، عدد السكان 19235 نسمة.

حي بترومين: مساحته 0.88 كم، عدد السكان به 30044 نسمة.

الثغر: مساحته 0.53 كم، عدد السكان به 16674 نسمة.

حي الثالثة: مساحته 0.23 كم، عدد السكان به 10745 نسمة.

حي النزلة اليماني: مساحته 1.3 كم، عدد السكان به 49210 نسمة.

القريات: مساحته 0.16 كم، عدد السكان به 10850 نسمة.

الجليل: مساحته 1.24 كم، عدد السكان به 39785 نسمة.

حي الفهد، المدائن: مساحته 0.99 كم، عدد السكان به 29057 نسمة.

حي الجامعة: مساحته 2.91 كم، عدد السكان به 121590 نسمة.

الروابي: مساحته 2.38 كم، عدد السكان به 59135 نسمة.

حي البغدادية: مساحته 0.953 كم، عدد السكان به 19390 نسمة.

حي الكندرة: مساحته 0.821 كم، عدد السكان به 29973 نسمة.

العامرية: مساحته 0.469 كم، عدد السكان به 11579 نسمة.

منطقة الصحف: المساحة 0.436 كم، عدد السكان 22988 نسمة.

حي البلد: مساحته 0.75 كم، عدد السكان به 50715 نسمة.

حي السبيل: مساحته 0.451 كم، عدد السكان به 23974 نسمة.

الهنداوية: المساحة 1.021 كم، عدد السكان به 44385 نسمة.

الخمرة السريانية: المساحة 0.13 كم، عدد السكان 1757 نسمة.

الخمرة الثالثة: المساحة 0.2 كم، عدد السكان 2730 نسمة.

حي الخمرة القرنية: مساحته 3.3 كم، عدد السكان به 7980 نسمة.

حي القوزين: مساحته 0.8 كم، عدد السكان به 3542 نسمة.

الحمدانية: مساحته 0.14 كم، عدد السكان به 56 نسمة.

حي بريمان: مساحته 1.84 كم، عدد السكان به 13058 نسمة.

حي القويزة: مساحته 1.19 كم، عدد السكان به 20430 نسمة.

منطقة بارك: المساحة 1.72 كم، عدد السكان 45381 نسمة.

حي الكيلو 11: المساحة 0.53 كم، عدد السكان 17955 نسمة.

الكيلو 14 شمال: المساحة 2.70 كم، عدد السكان به 43708 نسمة.

الكيلو 14 المنطقة الجنوبية: المساحة 1.18 كم، عدد السكان 15820 نسمة.

حي الكيلو 15: المساحة 0.15 كم، عدد السكان به 504 نسمة.

حي الكيلو 16: مساحته 0.22 كم، عدد السكان به 2485 نسمة.

الكيلو 18 الحي الشمالي: المساحة 0.10 كم، عدد السكان به 1750 نسمة.

الكيلو 18 المنطقة الجنوبية: المساحة 0.27 كم، عدد السكان به 1694 نسمة.

حي حوارنا: المساحة 0.12 كم، عدد السكان 1022 نسمة.

حي الكيلو 23: المساحة 0.35 كم من مناطق الهدد، عدد السكان به 1253 نسمة.

المحاميد والفاو: المساحة 6.02 كم، عدد السكان به 6426 نسمة.

الحزيفات: تبلغ مساحته 0.11 كم، عدد السكان به 847 نسمة.

أسباب إزالة الأحياء العشوائية من جدة

هناك الكثير من الأسباب التي دعت الحكومة السعودية إلى اتخاذ قرار بإزالة هذه المناطق في جدة، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي: