نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج وظائف الشؤون البلدية والقروية 1443 أسماء المرشحين للوظائف عبر momra.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج وظائف الشؤون البلدية والقروية والإسكان من أهم الروابط التي ازداد البحث عنها في هذه اللحظة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن أسماء المرشحين في وظائف الشؤون القروية وعددهم 204 متقدم ومتقدمة، على الوظائف الهندسية والتي تم الإعلان عنها والتقدم لها بتاريخ 26\05\1443 عبر منظومة التوظيف منصة جدارة، لذلك يجب على من تم ترشيحه لهذه الوظائف سرعة تجهيز المستندات والأوراق الثبوتية اللازمة للمطابقة.

وجدير بالذكر أن هذا الترشيح هو ترشيح مبدئي يستلزم بعض الإجراءات الأخرى لاستكمال الإجراءات والتعيين، لذلك لابد على من تم ترشيحه لهذه الوظائف سرعة تحضير كافة المستندات للمطابقة، والتحضير للمقابلة الشخصية أمام اللجنة المكلفة بذلك، وسوف يتم الاستعلام عن أسماء المقولين في وظائف الشؤون البلدية والقروية والإسكان 1443 إلكترونياً من خلال رابط momra.gov.sa.

رابط نتائج وظائف الشؤون البلدية

من المقرر أن يتم إرسال رسائل نصية للمرشحين على الجوال الخاص بهم أو عبر البريد الإلكتروني، تفيد بموعد الحضور أمام اللجنة لاستكمال الإجراءات ومطابقة المستندات، لذلك يجب على المرشحين الحضور في الموعد المحدد لاستكمال الإجراءات، ومن يتخلف عن الحضور يعد متنازل عن حقه في الترشيح، ولا يحق له الرجوع على الجهات الرسمية في شيء.

المستندات المطلوب إحضارها عند إجراء المقابلة الشخصية

أصل وصورة الهوية الوطنية.

أصل وصورة وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

ضرورة تقديم معادلة وزارة التعليم لمن حصل على الشهادة من خارج المملكة العربية السعودية.

السيرة الذاتية موضح فيها رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

رابط الاستعلام

يتم الاستعلام عن أسماء المرشحين مبدئياً من خلال الدخول على رابط momra.gov.sa، والإطلاع على جدول بصيغة bdf مدون به جميع الأسماء.

أسماء المرشحين لوظائف الشؤون البلدية

رابط نتائج وظائف الشؤون البلدية وتعليمات هامة