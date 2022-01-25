نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان المطور للمتزوجه وللعزباء وللمطلقة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان المطور للمتزوجه او العزباء أو المطلقة، من أهم الأمور التي تهم المرأة المتزوجة أو الأرملة من أجل الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي، حيث أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تضمنت مستحقات مالية للزوجه المهجورة من أجل النفقة على نفسها ولأولادها، كما أتاحت الوزارة هذه الخدمة إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي كافة شروط الضمان الاجتماعي المطور الواجب توافرها للمتزوجة وللمطلقة للحصول علي راتب الضمان.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور

نظام الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية هو عبارة عن النسخة المحدثة من برنامج الضمان الاجتماعي القديم، وذلك بهدف ضمان تأمين الدعم المالي والمادي للمواطنين والمواطنات المتوافقين مع كافة الشروط الخاصة بالاستحقاق، كذلك يعمل البرنامج على تقديم مجموعة من الخدمات المتميزة التي تتنوع ما بين تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وبالتالي يمكن لأي مواطن من خلالها الحصول على وظيفة تمكنه من الحصول على الدخل الكافي، وفيما يلي سوف نتعرف علي شروط الضمان المطور للمتزوجه وطريقة التقديم علي المعاش.

شروط الضمان المطور للمتزوجه

وضعت الوزارة شروط الضمان الاجتماعي للمرأة المتزوجة من رجل سعودي الجنسية أو أجنبي الجنسية، حيث لابد من وجود بعض شروط الواجب توافرها من أجل استحقاق المرأة المتزوجة لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد في المملكة العربية السعودية، وجاءت الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة علي النحو الأتي:

يشترط في المرأة ان تكون سعودية الجنسية او متزوجة من سعودي.

يجب أن تكون المرأة المتزوجة مقيمة إقامة كاملة بأراضي المملكة السعودية.

يجب توفير كل الوثائق المطلوبة لاستحقاق الضمان الاجتماعي الجديد والمطور في المملكة.

من شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجة من أجنبي ولديها ابناء ان يكون العائل غير مؤهل للعمل.

يجب أن تكون المرأة مهجوره لأكثر من ثلاثة اشهر ويجب إثبات ذلك عبر شاهدين.

من الضروري إثبات هجرة الزوج او تعليقها.

يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة في حين فقدان الزوج ولديها اطفال لا عائل لهم.

يشترط ألا يتجاوز الدخل الخاص بالمتزوجة الحد المانع للضمان الاجتماعي.

يجب أن تكون المرأه المتزوجة في سن الشيخوخة.

يشترط استحقاق الضمان الاجتماعي إلى من عمرهم فوق 35 للنساء المتزوجات.

يجب توفير كل الوثائق المطلوبة لاستحقاق الضمان الاجتماعي الجديد والمطور في المملكة.

يشترط عدم امتلاك المستحقة عمالة مهنية وفي حال وجود عمال يجب عدم تجاوز ثلاثة.

عدم امتلاك المتزوجة لأي سجل تجاري او مهنى أيضا على أي رخص تجارية.

ويمكنك معرفة شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين 1443، سواء كان الموظف عامل بالقطاع الخاص أو الحكومي.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمطلقات

حددت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عدد من شروط الضمان والمعايير الواجب توافرها من أجل الحصول المطلقات على معاش الضمان الاجتماعي، وفيما يلي تلك الشروط:

أن تكون المُطلقة سعودية الجنسية، ويُستثنى من شرط الجنسية الفئات التالية: ( زوجة السعودي ومطلقته وأرملته؛ اللواتي لديهن أبناء سعوديين، مع مراعاة إقامة المرأة وأبناؤها إقامة دائمة في المملكة، أبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير السعودي، مع مراعاة الإقامة الدائمة في المملكة، وكذلك إثبات زواجها بمستند رسمي، الأفراد ذوو الإعاقة والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام، وأن يكون بحوزتهم بطاقة تنقل سارية الصلاحية ).

يجب ألا تكون المُطلقة من الموظفات لدى أيّ جهة.

أن يكون طليق المرأة سعودي الجنسية لكي تستحق دعم الضمان.

من شروط استحقاق المرأة المطلقة عدم تجاوز سن 65 عاما.

أن تكون المُطلقة مُقيمةً في المملكة العربية السعودية بصورة دائمة.

يجب أن تمتلك المرأة حسابًا مصرفيًا لتحويل المعاش الشهريّ من خلاله.

أن لا تمتلك المرأة المُطلقة أيّ مصدر للدخل يُعيلها ويُعيل عائلتها.

وفي نهاية المقال نكون قد قمنا بتقديم شروط الضمان المطور للمتزوجه ومعرفة كافة الشروط الواجب توافرها في المرأة من أجل الحصول عل الدعم.