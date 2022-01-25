رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وشروط الحصول على معاش الشهري

تفاصيل التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 حيث تم الإعلان من خلال وزارة التضامن السعودية، عن وضع مجموعة من الشروط الجديدة، ولذلك فإن جميع المواطنين الذين يرغبون في التسجيل بالضمان الجديد، يرغبون في التعرف على كل الشروط المطلوبة، حتى يتمكن كل مواطن منهم من معرفة مدى أهليته للحصول على هذا المعاش، ونوضح لكم عبر هذا المقال الكثير من المعلومات الهامة حول الضمان الاجتماعي المطور.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تم الإعلان من خلال وزارة التنمية السعودية بشكل رسمي عن جميع التحديثات التي تم إجراؤها على نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وتهدف جميع التعديلات إلى وصول الدعم إلى المستحقين له، ممن هم أشد احتياج من غيرهم، وتتمثل خطوات التسجيل للحصول عليه في التالي:

يتم تسجيل الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي.

كتابة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الرقم الخاص بالهاتف، كلمة المرور.

الضغط على الموافقة على جميع الشروط وتسجيل الدخول.

سوف يحصل المتقدم على كلمة مرور مؤقتة على الجوال الخاص به في رسالة، ومن خلالها يتم تفعيل الهاتف، ثم يتم الضغط على مصادقة.

كتابة رقم وثيقة الهوية، كلمة المرور.

سوف يتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية للمنصة، ولابد من كتابة البيانات المطلوبة بدقة.

الذهاب إلى الملف الموحد، كتابة كل البيانات الشخصية، عدد أفراد الأسرة المعالين، بيانات الممتلكات.

يتم مراجعة الطلب والبيانات وإذا تم إيجاب المتقدم يستحق المعاش سوف يحصل عليه.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443

لكي يمكنك الحصول على المعاش لابد من توافر هذه الشروط لديك: