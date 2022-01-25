وظائف مراقبين قياس 1443 مع رابط التوظيف في قياس مباشر وشروط القبول

وظائف مراقبين قياس 1443، هو أحدث الوظائف التي أعلنت عنها هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، والتي تستمر حتى الانتهاء من تسكين العدد المطلوب، فقد أعلنت هيئة تقويم التعليم، عن توافر عددًا من الوظائف المميزة، برواتب جيدة وتستمر الوظائف على مدار أسبوعين، حيث طلبت الهيئة عددًا من الأشخاص من أجل مراقبة اختبارات قياس، المعروفة باسم اختبارات الحوسبة أو وظائف قياس 1443، لافتة إلى أن التعيين في تلك الوظائف يكون بنظام التعاون المشترك مع مركز قياس “متعاونات قياس”، أي أن الوظيفة المطلوبة تنتهي بمجرد انتهاء فترة الاختبارات، فإذا كنت ترغب في معرفة وظائف قياس مراقبات 1443، أو رابط التوظيف في قياس، من أجل التقدم إلى وظيفة مراقبة اختبارات، ومن ثم الحصول على مكافأة المراقبين في قياس، فسوف تكون فرصة جيدة لطرح أبرز الشروط والمهارات المطلوبة لتلك الوظيفة.

كم راتب مراقب قياس

يقدم مركز قياس العديد من الاختبارات المهمة، للموظفين وكذلك بعض متطلبات التقدم للجامعات، مثل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، وكذلك كل ما يتعلق بطريقة اجتياز اختبار القدرات العامة، مع الإعلان عن بدء تلقي طلبات التقدم لوظيفة مراقب قياس 1443، بدأ الكثيرون في التساؤل بشأن “كم راتب مراقب قياس”، ويمكن القول بأن راتب مراقبة قياس، تتعلق بحجم المهمة المطلوبة من المتقدم لشغل الوظيفة، حيث تتطلب الوظيفة من المتقدمين، أن يكونوا من ذوي الخبرة، في مجالات الحاسب الآلي والتكنولوجيا، وأن يكونوا قد حصلوا على درجة البكالوريوس بالفعل.

الوظيفة الراتب مهام كنترول 700 ريال سعودي مهام مشرف قاعة 600 ريال سعودي مراقب 400 ريال سعودي مشرف إداري 500 ريال سعودي

رابط التوظيف في قياس

تقرر فتح باب التسجيل لوظائف مراقب قياس 1443، عبر رابط قياس الرسمي، وذلك خلال الفترة من 17 يناير 2022م، وحتى اكتمال العدد المطلوب شغله لتلك الوظيفة، وذلك من خلال لموقع الرسمي لهيئة التدريب والتعليم بالمملكة العربية السعودية.

شروط قبول مراقبين قياس

يجب أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة حاملا للجنسية السعودية.

كما يجب أن يكون قد حصل على درجة البكالوريوس بالفعل من إحدى الجامعات المعتمدة في السعودية.

بالإضافة إلى الخبرة في مجالي التكنولوجيا والعمل الإداري.

يجب أن يتمتع المراقب بأسلوب لبق وحازم في التعامل مع الغير.

كما يجب أن يكون لدى المراقب مهارات عملية في التعامل مع الحاسوب والتقنيات الحديثة.

مهام مراقب قياس